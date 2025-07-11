冠軍製茶世家翁永田父子聯手　奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

▲特等獎得主「公羽製作」翁永田展示包種式紅茶的特色風味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區農會日前舉辦第二屆「坪林香韻紅茶」評鑑比賽，本屆由百年製茶世家第三代傳人翁永田（品牌「公羽製作」）以獨特的花果甜香與木質調風味脫穎而出，榮獲特等獎殊榮。新北市農業局推薦民眾選購今夏首波上市的得獎茶品，體驗坪林包種式紅茶的特色風味。

坪林香韻紅茶為新北特色茶類，結合包種茶萎凋攪拌技術與紅茶發酵工藝，茶湯呈橙紅色，帶有花香、果香與木質調的多層次香氣。製作過程中，透過包種茶式反覆攪拌促進茶菁摩擦生香，再經紅茶式揉捻與充分發酵，形成獨特的熟果香與木質底蘊。

▲本屆特等獎得主翁永田（左）與兒女翁治源（右）、翁依萍一同經營茶園。

本屆評審團由農業部茶改場北部分場長蘇彥碩、臺東專科學校副教授蔡志賢及坪林初審班班長梁金富組成，從353件參賽茶樣中評選出特等、頭等、金質及優良獎。蘇彥碩指出，今年夏季氣候佳，特等獎茶品發酵均勻，風味融合玫瑰花、柚花甜香，並帶楓糖、杏桃、龍眼乾及松木香氣，餘韻甘醇濃厚。

特等獎得主翁永田出身製茶世家，其子女翁治源、翁依萍分別曾獲全國製茶競賽冠軍與亞軍，家族茶園面積達3公頃，年產3,000台斤，涵蓋紅茶、包種茶、白茶等品項。本次比賽除特等獎外，翁家更拿下1點頭等獎及2點金質獎，展現精湛技藝。

▲坪林區農會日前辦理第2屆坪林香韻紅茶比賽。

翁永田分享，今年5月底採摘小綠葉蟬著蜒的青心烏龍茶菁，歷經10小時包種茶式萎凋，並於凌晨3時以浪菁機加重攪拌，5時揉捻成形後渥堆發酵近5小時，方能成就香韻紅茶的醇厚風味。其子女創立的「公羽製作」品牌，名稱取自「翁」字拆解，象徵世代傳承的決心。

坪林區農會理事長陳文慶表示，夏季茶樹生長於溫暖天氣，茶葉風味特別適合製作發酵程度較高的茶品，香韻紅茶結合包種式攪拌與紅茶式發酵，展示新北優良製茶技術，歡迎民眾在炎炎夏日自製冷泡香韻紅茶，品嚐清新沁涼又充滿花香與果香的特色茶韻。

新北市農業局強調，透過評鑑比賽與技術輔導，持續推動「三生永續農業」，促進青年返鄉傳承茶產業，更多活動可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢詳情。