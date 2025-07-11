　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

冠軍製茶世家翁永田父子聯手　奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

▲冠軍製茶世家翁永田父子聯手。（圖／新北市農業局提供）

▲特等獎得主「公羽製作」翁永田展示包種式紅茶的特色風味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區農會日前舉辦第二屆「坪林香韻紅茶」評鑑比賽，本屆由百年製茶世家第三代傳人翁永田（品牌「公羽製作」）以獨特的花果甜香與木質調風味脫穎而出，榮獲特等獎殊榮。新北市農業局推薦民眾選購今夏首波上市的得獎茶品，體驗坪林包種式紅茶的特色風味。

坪林香韻紅茶為新北特色茶類，結合包種茶萎凋攪拌技術與紅茶發酵工藝，茶湯呈橙紅色，帶有花香、果香與木質調的多層次香氣。製作過程中，透過包種茶式反覆攪拌促進茶菁摩擦生香，再經紅茶式揉捻與充分發酵，形成獨特的熟果香與木質底蘊。

▲冠軍製茶世家翁永田父子聯手。（圖／新北市農業局提供）

▲本屆特等獎得主翁永田（左）與兒女翁治源（右）、翁依萍一同經營茶園。

本屆評審團由農業部茶改場北部分場長蘇彥碩、臺東專科學校副教授蔡志賢及坪林初審班班長梁金富組成，從353件參賽茶樣中評選出特等、頭等、金質及優良獎。蘇彥碩指出，今年夏季氣候佳，特等獎茶品發酵均勻，風味融合玫瑰花、柚花甜香，並帶楓糖、杏桃、龍眼乾及松木香氣，餘韻甘醇濃厚。

特等獎得主翁永田出身製茶世家，其子女翁治源、翁依萍分別曾獲全國製茶競賽冠軍與亞軍，家族茶園面積達3公頃，年產3,000台斤，涵蓋紅茶、包種茶、白茶等品項。本次比賽除特等獎外，翁家更拿下1點頭等獎及2點金質獎，展現精湛技藝。

▲冠軍製茶世家翁永田父子聯手。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林區農會日前辦理第2屆坪林香韻紅茶比賽。

翁永田分享，今年5月底採摘小綠葉蟬著蜒的青心烏龍茶菁，歷經10小時包種茶式萎凋，並於凌晨3時以浪菁機加重攪拌，5時揉捻成形後渥堆發酵近5小時，方能成就香韻紅茶的醇厚風味。其子女創立的「公羽製作」品牌，名稱取自「翁」字拆解，象徵世代傳承的決心。

坪林區農會理事長陳文慶表示，夏季茶樹生長於溫暖天氣，茶葉風味特別適合製作發酵程度較高的茶品，香韻紅茶結合包種式攪拌與紅茶式發酵，展示新北優良製茶技術，歡迎民眾在炎炎夏日自製冷泡香韻紅茶，品嚐清新沁涼又充滿花香與果香的特色茶韻。

新北市農業局強調，透過評鑑比賽與技術輔導，持續推動「三生永續農業」，促進青年返鄉傳承茶產業，更多活動可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢詳情。

【更多新聞】

►縱火燒毀15尊神像！瓦斯爐+令旗當「柴火」　狂男涉重罪起訴

►新北八煙野溪溫泉發現人骨「還穿著登山鞋」　疑失蹤4年婦遇難

►通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

►收簿手買人頭戶搞詐騙...賠10萬換緩刑　欠債男提供帳戶判更重

►鐮刀砍妻、兒女打到失聰　法官判3兄妹免扶養「渣父」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江蕙美爆了！「白皙美腿見光」萬人看呆
快訊／三大電商恢復街口支付交易功能
普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對
快訊／艋舺私刑殺人狠奪命！4煞遭聲押禁見
新竹烤鴨店驚見「黑澤巨蜥」　店員顧客尖叫　
快訊／GD震撼降臨台北「全新服裝首曝光」！
台灣人愛去日本卻卡關　玩二、三線城市3大難題曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

冠軍製茶世家翁永田父子聯手　奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

YouBike動滋騎乘券7／15上線　新北通勤綠廊水岸風光任你遊

高齡毛寶貝遭綁機車曝曬熱死　新北動保處重罰飼主1.5萬元

高雄大遠百晚間傳停電！民眾逛一半傻眼

台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制　局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

教育部長鄭英耀視察台南災損校園　允專案補助鹽水與竹埔三校

公東高工手工椅進副總統官邸　蕭美琴親自接見表達肯定

吳修齊基金會、南紡各捐千萬助台南風災　宏佳騰發電機災區供電

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

冠軍製茶世家翁永田父子聯手　奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

YouBike動滋騎乘券7／15上線　新北通勤綠廊水岸風光任你遊

高齡毛寶貝遭綁機車曝曬熱死　新北動保處重罰飼主1.5萬元

高雄大遠百晚間傳停電！民眾逛一半傻眼

台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

黃偉哲啟動青年審議雙軌機制　局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

教育部長鄭英耀視察台南災損校園　允專案補助鹽水與竹埔三校

公東高工手工椅進副總統官邸　蕭美琴親自接見表達肯定

吳修齊基金會、南紡各捐千萬助台南風災　宏佳騰發電機災區供電

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

南投身心障礙兒幫臥床父買早餐　失聯5天成冰冷遺體

國民黨砍台電千億撥補改發1萬　黨政人士：為救罷免與10萬台電人為敵

館長Cos「林口紅姊」房間神還原！粉絲笑翻：87%像

每月4萬助勇消遺眷！薇閣李傳洪過去善舉曝　曾助白曉燕案遺孤26年

范國宸扛生涯首發再見轟直呼像做夢：不敢相信！

「準百合」一路往北　下周有利颱風生成！3條路徑恐往台灣來

冠軍製茶世家翁永田父子聯手　奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格嚇到他　內行人點1關鍵：不意外

風波止血！金管會出面說明後　三大電商恢復街口支付交易功能

范國宸驚天再見轟！鋒總讚打得好　曝富藍戈續投原因

彰化淹水路邊見吳郭魚在游　被媽撿回家做成香煎魚料理

地方熱門新聞

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

嘉南5萬戶仍停電　麻豆下營：被當空氣

高雄大遠百晚間傳停電！民眾傻眼

台南逾32000戶仍停電拚11日完成主幹線搶修

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

除濕機故障釀火警　消防局提5點注意事項

風災重創台南黃偉哲號召全國義消協助六區災民重建家園

停電戶數系統顯示不實惹怨台電新營區處致歉將檢討改善落差

藝術家蘇慧棉蠟筆畫「太平媽」　信仰情感綻放紙上

台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

教育部長鄭英耀視察台南災損校園允專案補助鹽水與竹埔三校

不只暖心餐盒！饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

災後血荒警報！風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

風災火警雙重打擊消防第三大隊守護七股消友會慰勞獎勵打氣

更多熱門

相關新聞

新北水保教育扎根校園　學童邊玩邊學護家園

新北水保教育扎根校園　學童邊玩邊學護家園

為落實水土保持教育，新北市農業局於昨（25日）在樹林區彭福國小舉辦別開生面的水保知識宣導活動。有別於傳統教學方式，此次活動特別設計互動遊戲與多媒體教材，讓學童在遊戲中輕鬆學習水土保持觀念。

響應世界糧食日　新北鼓勵購買格外品與即期品

響應世界糧食日　新北鼓勵購買格外品與即期品

便當控衝啊！搶朱銘聯名限量美味

便當控衝啊！搶朱銘聯名限量美味

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

兇猛「 綠水龍」頻出沒新北市溪流！

兇猛「 綠水龍」頻出沒新北市溪流！

關鍵字：

坪林紅茶百年製茶評鑑比賽新北市農業局翁永田

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面