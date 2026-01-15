▲混血女模趙文安。（圖／翻攝IG／wenanchao，下同）

記者葉國吏／綜合報導



混血女模趙文安14日被《鏡週刊》報導介入已婚富商感情，甚至稱她是名媛公敵。對此趙文安強烈否認，並火速報案，還提供對話證據誓言捍衛個人名聲。

趙文安全面反擊爆料 指控內容有誤導

根據《中時電子報》報導，趙文安特別強調，所謂的「貴婦」古小姐，其實是手搖飲店老闆兼模特兒，並非如媒體所言的貴族名媛。至於潘先生，早在和趙文安認識時就自稱與古小姐是「開放式關係」，甚至開玩笑說「玩十年換一間房」。她更附上對話截圖，證明潘先生多次主動傳遞曖昧訊息，並不是媒體形容的那種自律形象。

不僅如此，趙文安對於古小姐提供給《鏡週刊》的聊天紀錄也提出質疑，直接指出對話內容被大幅更動，甚至有刻意剪接的嫌疑。她認為這些行為嚴重影響她的聲譽，並聲明已保留所有證據，不排除對爆料者和相關媒體採取法律行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戀情真相曝光 趙文安還原現場

進一步針對新聞重點，趙文安補充說明，潘先生與古小姐根本不存在婚姻關係，雙方只是情侶，且「貴婦」的身分純屬杜撰。此外，潘先生多次主動向趙文安傳達親暱訊息，像是「我保護你」等語句，完全顛覆新聞中男方自律的形象。

關於外界傳聞的「曖昧訊息」，趙文安坦言曾因喝醉誤傳「你也很可愛」等話，事後已立即向潘先生和古小姐致歉。至於潘先生幫忙叫Uber的橋段，對話內容遭古小姐修改，真實情況並非如部分媒體所描述。

爆料者行為引爭議 趙文安採法律行動

趙文安補充，古小姐不僅在私人社群發布男友與他人互動的截圖，還在限時動態上強調自己與潘先生和好，彼此關係並未如外界傳言般緊張。她認為，古小姐多次公然散布不實消息，已對她造成嚴重名譽損害。

最後，趙文安呼籲外界勿再以訛傳訛，強調未來若再有不實指控、侮辱或誹謗內容，將依法追究到底，堅決維護自身權益。她也希望媒體報導能回歸事實，不要再被惡意言論帶風向。