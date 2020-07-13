好強！桃園龍潭全國優質東方美人茶評鑑比賽　前三名都是「他」

▲龍潭區農會辦理全國優質東方美人茶評鑑比賽。（圖／龍潭農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區農會今年辦理全國優質東方美人茶評鑑比賽，由專家們根據茶品外觀、水色及香味等，進行為期兩天的嚴評，13日成績揭曉由苗栗縣銅鑼茶農韓順雄一連拿下特等、頭一、頭二前三名。據了解，韓順雄是東方美人茶比賽的常勝軍，製茶有14年，其得獎茶曾一斤飆賣40萬元高價，受到注目。

▲韓順雄(前排左五)是東方美人茶比賽的常勝軍。（圖／ET資料照）

龍潭區農會指出，全國優質東方美人茶評鑑比賽，於該會5樓大禮堂舉行，來自全國各地參賽點數共417點，由茶業改良場專家評選，為讓評鑑更具象徵性識別，特別規劃出茶葉分級包裝的制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，有了嚴格把關，無論是愛茶人士，或是飲茶的初級者，都能夠安心的找到適合自己的茶。

▲東方美人茶為台灣特產，栽種過程完全不噴灑農藥，而且採人工採收。（圖／ET資料照）

今年全國優質東方美人茶評鑑比賽，優勝成績分別如下：特等、頭一、頭二(韓順雄、苗栗/銅鑼)、頭三(廖文金、桃園/龍潭)、頭三(台灣農林、苗栗/三義)、頭五(尚好茗茶、桃園/龍潭)、頭等 (廖俊融、桃園/龍潭)、頭等(余金星、苗栗/頭屋)、頭等(台灣農林、苗栗/三義)、頭等(黃新鳳、桃園/龍潭)。

龍潭農會說，東方美人茶為台灣特產，栽種過程完全不噴灑農藥，而且採人工採收，近年來國產的東方美人茶受到民眾肯定與青睞。

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