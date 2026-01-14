南投縣推升級版公費成人肺炎鏈球菌疫苗　一劑抵兩劑保護力不減

▲公費成人肺炎鏈球菌疫苗再升級，接種一劑即完成保護。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局配合中央政策，自1月15日起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，符合資格的縣民僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。

縣府衛生局指出，本次接種政策適用對象包括65歲(含)以上長者、55至64歲原住民民眾，以及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，接種銜接原則如下：

一、從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23者，可直接接種PCV20；二、曾接種PPV23者，與前一劑間隔滿1年後，即可接種PCV20；三、如已接種過PCV13/15及PPV23或PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20；四、IPD高風險對象對象於65歲前已完成PCV13/15+PPV23接種者，屬完整接種，年滿65歲(含)且與前一劑間隔滿(含)5年後，可再接種PCV20。

衛生局長陳南松提醒，肺炎鏈球菌疫苗全年皆可接種，建議符合資格的縣民接種前先電洽醫療院所確認疫苗庫存情形後，再前往接種；相關接種資訊可至縣府衛生局網站(https://ntshb.tw/nth03tMnue ) 查詢，該縣肺炎肺炎鏈球菌疫苗接種合約院所(https://ntshb.tw/nth03gy2qm)，或洽詢該縣防疫專線049-2220904。