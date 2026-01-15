墾丁被出國潮打趴？　3大地雷「把國旅玩死」

▲墾丁大街。（圖／記者許宥孺攝）

比起國旅，現在人更喜歡出國度假。有網友直言，每次看到新聞報導墾丁沒人、業者很慘，他都忍不住翻白眼，因為當地食、住、行3方面都出了問題，「墾丁不是被出國潮打死，而是被自己搞死的」。

一名男網友在Dcard以「為什麼我不想再去墾丁了（不是因為不愛國旅）」為題發文，點出墾丁食、住、行及官方態度4大方面問題，引發廣大共鳴。

從吃開始就被當盤子坑 住宿喊到破萬還像20年前

原PO指出，墾丁的伙食把遊客當白痴，尤其夜市常常沒標價、看人喊價，普通滷味動輒就要200元以上，根本把遊客當盤子，「一次被坑，一輩子拒絕往來。」

其次是住宿，一晚從6000到破萬元都有，結果房間老、設備舊，服務隨便，品質還停在20年前。反觀同樣價格，在日本可以住到新飯店、越南可以住到5星，服務更是好得不得了，「墾丁到底哪來的自信？」

行車方面，從北到南一路都有測速，一支接一支，速限低到像在開牛車，偏偏整條路又直又好開，專門釣魚，若不小心吃到一張罰單，直接毀整趟行程，讓他感覺不是來度假，「是來捐錢給國庫的。」

轟官方裝死怪年輕人 不監督價格還哭沒人來

原PO批評，最噁心的是官方裝死，還在那邊怪「年輕人不愛國旅」、「旅遊型態改變」，但問題就是出在官方身上，不監督價格、不管商家、不檢討測速，「然後哭沒人來？」

原PO認為，墾丁不是輸給國外，是輸給貪、懶、不檢討，應砍掉釣魚的測速點、強制餐廳標價、趕走喊價的不良攤商，讓飯店價格回到現實，否則這樣的品質，「我幹嘛不去沖繩？」、「不是台灣人不愛國旅，是你們把國旅玩死！」

多數網友同感：夜市很貴CP值低

許多網友看完也心有戚戚，「先不談價格，說實話去墾丁，晚上幾乎只能逛夜市，而且價格還比其他地方高。開車下來花好幾個小時，旅遊重點應該還是要有特色」、「如果是以觀光性質來看，從很遠的地方來，綜合車資、住宿、時間，的確CP值不太高」。

還有人說，「墾丁唯一明碼標價，且價位合理，服務有基本水平的『麥當勞』已經倒了」、「我屏東人，講真的墾丁要救很好救，但他們連個沙灘問題都搞不定真的可悲」。不過，也有人反駁原PO：「奇怪 我也常去墾丁，卻從來沒收到任何罰單，是誰的問題？」掀起熱議。