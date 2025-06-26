新北水保教育扎根校園　學童邊玩邊學護家園

▲新北市農業局25日於樹林區彭福國小辦理水保知識宣導活動。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為落實水土保持教育，新北市農業局於昨（25日）在樹林區彭福國小舉辦別開生面的水保知識宣導活動。有別於傳統教學方式，此次活動特別設計互動遊戲與多媒體教材，讓學童在遊戲中輕鬆學習水土保持觀念。

活動內容豐富多元，開場播放結合羽球運動與水保知識的創意影片「決戰吧!!新北水保坡地金羽盃」，隨後安排學童體驗「收集吧！松果兒農村水保任務」2D遊戲及「新北水保探險島-松果兒的奇幻冒險」教具操作。現場更穿插有獎徵答環節，透過趣味競賽強化學習效果。

▲師生體驗「收集吧！松果兒農村水保任務」2D橫向卷軸動作遊戲。

彭福國小翁組長肯定表示，這種創新的教學方式不僅提升學童學習興趣，更能有效傳遞水土保持的重要性。參與活動的陳同學也興奮地說：「遊戲關卡既刺激又有教育意義，原來水土保持可以這麼有趣！」

除校園宣導外，新北市農業局今年已在中和、石門等9區辦理11場巡迴講習，由專業技師提供水保法規諮詢與技術指導。未來將持續擴大辦理，預計前往沙崙國小、米倉國小等校園推廣。

農業局長諶錫輝強調，面對極端氣候挑戰，水土保持教育更顯重要。農業局將持續以創新方式推廣水保觀念，歡迎民眾關注「稼日蒔光」及「山寶妹」臉書專頁，共同參與環境永續行動。未來也將秉持「農業健康市／式」理念，打造人與自然和諧共生的永續環境。

▲水保創意線上遊戲「收集吧！松果兒農村水保任務」。

▲水保創意影片「決戰吧！！新北水保坡地金羽盃」以國民運動羽球結合水保知識。