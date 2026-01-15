　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的8.2度。氣象署預報員林定宜表示，熱帶性低氣壓今天有可能變颱風，對台灣無直接影響，周五起迎風面地區水氣逐漸增多；下周二強烈冷氣團或冷氣團南下，預估中部以北、東北部低溫11-14度。

（圖／翻攝easterlywave）

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝easterlywave）

今晨濃霧特報

氣象署今天清晨發布「濃霧特報」，今晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今日天氣比較穩定，北部、東半部高溫23-25度，中南部27-28度；周五起迎風面地區水氣逐漸增多，周五到周日基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

下周挑戰強烈冷氣團

林定宜說，下周一東北季風增強，下周二強烈冷氣團或冷氣團南下，下周三強烈冷氣團或冷氣團影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有雨，降雨時間較長，桃園以北有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜表示，預估下周二、下周三中部以北、東北部低溫11-14度，這波冷空氣影響到下周五，預估下周六稍減弱。

林定宜提到，熱帶性低氣壓今天有可能變颱風，對台灣無直接影響，未來逐漸往菲律賓東方海面，但之後因冷空氣南下，無法繼續推進，由西慢慢轉向東北移動，朝琉球南方海面，且邊走邊受到冷空氣侵弱，不會繼續發展。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

01/13 全台詐欺最新數據

氣象專家賈新興表示，熱帶性低氣壓預估今日下午有機會發展為今年第一號颱風「洛鞍」，對台灣無直接影響，預估將在菲律賓東方海面打轉並減弱。而最新AI模式模擬路徑也曝光。

