救護車一路綠燈不是特權！　南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

▲台南市「救護優先 智慧暢行」專案榮獲第8屆政府服務獎，市長黃偉哲於市政會議中肯定交通局團隊表現。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升緊急救護效率並兼顧交通安全，台南市交通局推動「救護優先 智慧暢行」專案，透過智慧交通科技強化救護車通行效率，實際縮短救護行車時間，成果獲國家發展委員會第8屆「政府服務獎」肯定。

市府23日於市政會議中舉行獻獎儀式，由交通局長王銘德代表獻獎，市長黃偉哲肯定團隊創新作為，期勉持續以智慧科技打造更安全、順暢的交通環境。

黃偉哲表示，救護車雖依法可在執行勤務時穿越紅燈，但實務上仍可能面臨路口衝突風險，也增加救護人員壓力。「救護優先 智慧暢行」結合路側感測與車載設備，當救護車執行緊急任務時，系統可即時調整號誌，採取「綠燈延長、紅燈縮短」策略，形成人工打造的救護通行綠波帶，不僅縮短到院時間，也降低路口衝突風險，兼顧整體交通秩序。

交通局長王銘德指出，「救護優先 智慧暢行」不只是交通管理技術的提升，更是智慧城市「以人為本」的具體實踐。評審委員肯定該案在服務設計、實務推動及民眾實際感受上的整體表現，具高度示範與擴散價值。

目前台南市已在成大醫院、奇美醫院、安南醫院周邊路廊，以及郭綜合醫院、台南市立醫院周邊重點路口，共建置35處智慧號誌路口，規模為全國最大車聯網系統。交通局規劃於115年將系統拓展至溪北地區，包含柳營奇美醫院與佳里奇美醫院周邊路口，持續擴大建置範圍，為緊急病患爭取更多黃金搶救時間。

王銘德進一步指出，第8屆「政府服務獎」全國共有144個機關（構）報名參選，經多階段嚴謹評選，最終僅26案脫穎而出，堪稱公部門服務創新的最高榮譽。此次獲獎成果屬於全體市民，也有賴產、官、學、研各界共同投入，期盼成功經驗持續擴散，成為可複製、可推廣的公共服務典範。