「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪水跑路　逾20員工沒拿到錢

▲小鳥吃吐司爆欠薪倒閉，負責人林致兵道歉。（圖／翻攝小鳥吃吐司IG）



記者柯振中／綜合報導

知名連鎖品牌「小鳥吃吐司」老闆林致兵爆欠薪跑路，至今已積欠逾20名員工超過150萬元薪資。對此，林致兵也透過聲明致歉，因為借高利貸來發放薪資、償還貸款，導致債台高築、負債破千萬元，接下來將出售工廠設備，用以支付積欠的薪水。

員工控老闆突消失 工廠全面失聯

[廣告]請繼續往下閱讀...

有員工出面控訴，林致兵原先每天都會到麵包工廠，怎料近日突然消失，接著便完全失聯，直到10日才接獲跑路的消息。

林致兵失聯跑路後，有員工指稱，廠內超過20名員工12月、1月的薪資都沒有領到，算下來總金額超過百萬元。

加盟主指投資鉅款 老闆退群斷聯

除此以外，也有加盟主指控，先前林承諾每月獲利6位數，且利潤相當不錯，因此支付了加盟金、押金等款項，前後加起來投入了鉅款，怎料林11日突然退出群組，接著便再也聯繫不到，只好透過法律途徑來解決問題。

林致兵發聲致歉 稱資金鏈斷裂將變賣資產

對此，林致兵也發布聲明致歉，由於先前有高雄加盟主私自將整車過期商品售給海軍單位，加上網路上的抹黑資訊，品牌信譽毀於一旦，導致資金鏈斷裂。為了發放薪資、償還貸款，只能借高利貸，沒想到利息翻倍速度太快，導致欠款高達千萬元，接下來會將工廠設備、貨車出售，用來支付員工的薪水。