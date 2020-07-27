「逛美術館吃便當」超狂藝術體驗！朱銘聯名新北青農力便當　美感美味全爆棚

▲新北市農業局和朱銘美術館跨界推出「新北青農力便當」，8/2起限量開賣。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）

消費中心／綜合報導

說到便當，腦中可不能再只有分格紙盒中裝著油膩又重鹹菜色的傳統餐盒囉，現在愈來愈多人追求質感生活，就連便當也搭上這股風潮改頭換面！除了食材和料理方式變得更健康，盛裝菜色的便當盒同樣「高顏值」，讓人忍不住「相機先食」狂拍美照，視覺味覺大滿足。其中，新北市政府與朱銘美術館聯名推出的「新北特有種－青農力太極便當」絕對名列質感極品。不僅食材樣樣富含在地特色，賣相更是讓人看了猛流口水；再加上聯名便當外盒以陶瓷搭配竹蓋，集美食、健康與美學於一身，成為藝術融入生活的最佳代表。

如果有人問「藝術是什麼，能當飯吃嗎？」那人一定是沒見過新北市政府和朱銘美術館跨界合作的「新北特有種－青農力太極便當」。新北在地青農們個個宛如朱銘太極雕塑「單鞭下勢」，穩下盤、彎腰肢，以深厚農產實力養豬雞、種稻菜，待時機成熟、蓄力拔勢而昇，用辛勤的雙手獻上新北這塊土地的豐饒滋味，將力與美都體現在這一盒美味便當之中。打開以雷雕印上「青農力」LOGO的竹蓋，美味雙主菜就盛裝在簡潔白色陶瓷盒中，捧在手上觸感溫潤，超實在用料吃進嘴裡讓人能夠幸福地說：「藝術，當然能當飯吃！」

▲聯名便當盒以陶瓷搭配竹蓋，另於竹蓋雷雕印製新北青農力LOGO，外觀極具質感。（圖／新北市農業局提供，下同）

青農力太極便當裡能吃到三峽弘道養雞場的野放土雞，老闆黃漢魁掛保證像在山裡度假的雞，肉味香甜又彈牙。雞肉上點綴的青綠色香草來自金山寧靜海香草園，主人王御庭以有機方式種植，讓便當視覺、嗅覺升級，吃得「更香」。雞肉旁安放一塊肥瘦均勻的黑毛豬，滷得油亮、色澤誘人，優良豬隻出自李當期的林口永亨畜牧場，肉質軟Q、油花充足。便當裡怎麼少得了台灣庶民美食烤地瓜，金山火山土質加上山泉水和海風灌概，讓青農蔡漢昌種出來的地瓜綿軟香甜。提供孩子營養午餐的石門有機蔬菜，便當裡也吃得到鮮嫩滋味。半顆水煮蛋來自農場主人陳琬婷打造的自然共生金山遠足生態農場。在三芝不施化肥、合成農藥的農田裡，蔡豪仲讓芋香米與鳥蛙蟲獸共生，米粒帶芋頭香氣充滿自然氣息。一口菜配一口飯，好吃到不把整個便當扒個精光，根本停不下來。

▲「新北青農力便當」有豬有雞肉雙菜，還有有機蔬菜、地瓜、水煮蛋等，一顆便當嚐進新北在地特色美味農產，吃飽又吃巧。

新北市農業局秉持「先創通路，再開農路」政策方針，選擇與朱銘美術館合作推出「新北青農力」聯名便當，將新北青農用新北好山好水滋養培育出的地方特有種農產品，融入新北藝術力之中，在地「美味」農業、山海「美景」及朱銘太極「美學」完美結合。質感便當8/2起於朱銘美術館限量推出，參觀門票和美味便當料理套組原價600元，預購優惠價只要450元，可另以330元加購文青竹蓋陶瓷便當盒。趁這個夏天走訪美術館感受大師經典作品意境，品味及收藏青農力便當韻味，人人都是生活藝術家。

▲「新北青農力便當」菜色美味，讓新北市長侯友宜（右）與朱銘美術館館長賴素鈴都說讚。

▲新北市農業局與朱銘美術館合作，於該館設立青農商品櫃位，販售新北在地青農商品，協助拓展銷售通路。

「新北特有種－青農力太極便當套組」購買通路：http://shop.juming.org.tw/prd/2007001241202

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