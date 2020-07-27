　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「逛美術館吃便當」超狂藝術體驗！朱銘聯名新北青農力便當　美感美味全爆棚

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼新北市農業局,新北,在地,青農,朱銘美術館,便當。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局和朱銘美術館跨界推出「新北青農力便當」，8/2起限量開賣。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）

消費中心／綜合報導

說到便當，腦中可不能再只有分格紙盒中裝著油膩又重鹹菜色的傳統餐盒囉，現在愈來愈多人追求質感生活，就連便當也搭上這股風潮改頭換面！除了食材和料理方式變得更健康，盛裝菜色的便當盒同樣「高顏值」，讓人忍不住「相機先食」狂拍美照，視覺味覺大滿足。其中，新北市政府與朱銘美術館聯名推出的「新北特有種－青農力太極便當」絕對名列質感極品。不僅食材樣樣富含在地特色，賣相更是讓人看了猛流口水；再加上聯名便當外盒以陶瓷搭配竹蓋，集美食、健康與美學於一身，成為藝術融入生活的最佳代表。

如果有人問「藝術是什麼，能當飯吃嗎？」那人一定是沒見過新北市政府和朱銘美術館跨界合作的「新北特有種－青農力太極便當」。新北在地青農們個個宛如朱銘太極雕塑「單鞭下勢」，穩下盤、彎腰肢，以深厚農產實力養豬雞、種稻菜，待時機成熟、蓄力拔勢而昇，用辛勤的雙手獻上新北這塊土地的豐饒滋味，將力與美都體現在這一盒美味便當之中。打開以雷雕印上「青農力」LOGO的竹蓋，美味雙主菜就盛裝在簡潔白色陶瓷盒中，捧在手上觸感溫潤，超實在用料吃進嘴裡讓人能夠幸福地說：「藝術，當然能當飯吃！」

▲▼新北市農業局,新北,在地,青農,朱銘美術館,便當。（圖／新北市農業局提供）

▲聯名便當盒以陶瓷搭配竹蓋，另於竹蓋雷雕印製新北青農力LOGO，外觀極具質感。（圖／新北市農業局提供，下同）

青農力太極便當裡能吃到三峽弘道養雞場的野放土雞，老闆黃漢魁掛保證像在山裡度假的雞，肉味香甜又彈牙。雞肉上點綴的青綠色香草來自金山寧靜海香草園，主人王御庭以有機方式種植，讓便當視覺、嗅覺升級，吃得「更香」。雞肉旁安放一塊肥瘦均勻的黑毛豬，滷得油亮、色澤誘人，優良豬隻出自李當期的林口永亨畜牧場，肉質軟Q、油花充足。便當裡怎麼少得了台灣庶民美食烤地瓜，金山火山土質加上山泉水和海風灌概，讓青農蔡漢昌種出來的地瓜綿軟香甜。提供孩子營養午餐的石門有機蔬菜，便當裡也吃得到鮮嫩滋味。半顆水煮蛋來自農場主人陳琬婷打造的自然共生金山遠足生態農場。在三芝不施化肥、合成農藥的農田裡，蔡豪仲讓芋香米與鳥蛙蟲獸共生，米粒帶芋頭香氣充滿自然氣息。一口菜配一口飯，好吃到不把整個便當扒個精光，根本停不下來。

▲▼新北市農業局,新北,在地,青農,朱銘美術館,便當。（圖／新北市農業局提供）

▲「新北青農力便當」有豬有雞肉雙菜，還有有機蔬菜、地瓜、水煮蛋等，一顆便當嚐進新北在地特色美味農產，吃飽又吃巧。

新北市農業局秉持「先創通路，再開農路」政策方針，選擇與朱銘美術館合作推出「新北青農力」聯名便當，將新北青農用新北好山好水滋養培育出的地方特有種農產品，融入新北藝術力之中，在地「美味」農業、山海「美景」及朱銘太極「美學」完美結合。質感便當8/2起於朱銘美術館限量推出，參觀門票和美味便當料理套組原價600元，預購優惠價只要450元，可另以330元加購文青竹蓋陶瓷便當盒。趁這個夏天走訪美術館感受大師經典作品意境，品味及收藏青農力便當韻味，人人都是生活藝術家。

▲▼新北市農業局,新北,在地,青農,朱銘美術館,便當。（圖／新北市農業局提供）

▲「新北青農力便當」菜色美味，讓新北市長侯友宜（右）與朱銘美術館館長賴素鈴都說讚。

▲▼新北市農業局,新北,在地,青農,朱銘美術館,便當。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局與朱銘美術館合作，於該館設立青農商品櫃位，販售新北在地青農商品，協助拓展銷售通路。

「新北特有種－青農力太極便當套組」購買通路：http://shop.juming.org.tw/prd/2007001241202

(新北市政府農業局 廣告)

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／來台泰國人返國確診　莊人祥回應了
快訊／新增4例境外移入　分別從這3國返台確診
1分鐘看完保命！午後雷雨溪水暴漲　見「3前兆」剩5秒跑
台積電市值破11兆　張忠謀2年前預言曝光
女同事上空傳「吸吮片」狂撩　人夫偷存檔…正宮氣瘋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

搶攻三倍券旅遊商機　新北推「北海夜金閃閃」漁火光雕夜焢窯

中華電信Hami Pay新推悠遊聯名卡狂撒優惠！手機免解鎖隨嗶進站還能自動加值

「逛美術館吃便當」超狂藝術體驗！朱銘聯名新北青農力便當　美感美味全爆棚

髒爆了！家中2個地方髒到頭皮會發麻　每天接觸卻藏大量塵蟎

超罪惡！全家推5款「金沙芋泥」點心　內行人加熱10秒變爆漿美食

5米專機頭頂飛「偽出國」美照get！OUTLET飛機巷夯踩點　會員獨家抽飯店住宿

默契大挑戰！牙牙逆轉勝贏「滿桌自由配play」　琳妲、Fred求試吃讚：3件省10元超划算

喝乾淨好水邁向健康第一步！櫻花RO淨水器超狂設計　現濾現喝提供全家新鮮好水

少女心噴發！屈臣氏門市今開賣「絕美粉彩色」口罩4,000盒

「創造自己被利用的價值」劉安立勇闖廣告圈 40 多年的創業心法

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

中華電信Hami Pay新推悠遊聯名卡狂撒優惠！手機免解鎖隨嗶進站還能自動加值

「逛美術館吃便當」超狂藝術體驗！朱銘聯名新北青農力便當　美感美味全爆棚

髒爆了！家中2個地方髒到頭皮會發麻　每天接觸卻藏大量塵蟎

超罪惡！全家推5款「金沙芋泥」點心　內行人加熱10秒變爆漿美食

5米專機頭頂飛「偽出國」美照get！OUTLET飛機巷夯踩點　會員獨家抽飯店住宿

默契大挑戰！牙牙逆轉勝贏「滿桌自由配play」　琳妲、Fred求試吃讚：3件省10元超划算

喝乾淨好水邁向健康第一步！櫻花RO淨水器超狂設計　現濾現喝提供全家新鮮好水

少女心噴發！屈臣氏門市今開賣「絕美粉彩色」口罩4,000盒

「創造自己被利用的價值」劉安立勇闖廣告圈 40 多年的創業心法

初次露營者的六大基本配備　手電筒NG、小型瓦斯爐必備

西班牙被爆實際死亡人數「飆破4萬」！　比官方統計多6成

大S驚吐「一生弟弟我就斷氣了」！　女兒收到求救訊號…將她從鬼門關拉出

連5日破百確診！香港全日禁堂食　5000餐廳恐倒閉「血虧190億」

全球民調：德國連續3年蟬聯「最受讚賞國家」！　美中俄爭第二

雄蟑螂也會飛！「3原因」讓蟑螂張開翅膀　飛向人類是飛行失控

法國南特主教座堂大火　難民志工承認縱火遭起訴

凱特被爆與梅根不和　友：她「鋪紅毯歡迎」仍被嫌！

案462美國返台「搭計程車回家」　4天後味覺異常、呼吸急促確診

看不到警察也別違規！新北市錄影取締地點曝　8月1日嚴格執法

抓到了？大同公布背後藏鏡人是「香港聯合集團」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

消費熱門新聞

屈臣氏今開賣「粉彩色」口罩4,000盒

是你？全聯花394買生鮮中千萬發票

康是美今11點開賣中衛冰雪兒童口罩

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

櫻花淨水器出好水　省時又環保　

髒爆了！家中2個地方髒到頭皮會發麻

華泰名品城造飛機巷　揪團偽出國

免跑高雄！漢堡王證實9月重返台南

全家自由配play！3件省10元超划算

免藝FUN券！網路書店好康優惠整理一次看

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

小七合作熊貓外送　200門市試營

屈臣氏7／23推中衛迷彩色口罩加價購

更多熱門

相關新聞

深坑豆腐閱讀節起跑　借書送消費抵用券

深坑豆腐閱讀節起跑　借書送消費抵用券

圖書館也推振興！搭配三倍券啟用，新北市立圖書館深坑分館特別結合深坑老街上的店家，於「豆腐閱讀節」活動中推出超值的閱讀優惠方案，即日起至8月底前，只要到深坑分館借滿5本書，即可獲得消費抵用券一張，到老街消費滿100元便可現抵30元。

新北宗教行動服務　Kuso通靈少女短片

新北宗教行動服務　Kuso通靈少女短片

午後雷雨溪水暴漲　見3前兆離死亡最短剩5秒

午後雷雨溪水暴漲　見3前兆離死亡最短剩5秒

石門草里漁港打造垂釣天堂

石門草里漁港打造垂釣天堂

新北捷運站天降「火花瀑布」　騎士急剎保命

新北捷運站天降「火花瀑布」　騎士急剎保命

關鍵字：

新北市農業局新北在地青農朱銘美術館便當

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面