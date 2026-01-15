台灣15%？　邱毅：美大法官應會判川普關稅違法

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

《紐約時報》披露，台美貿易談判接近達成協議，美國可能將對台進口關稅下調至15%。而備受矚目的美國總統川普「全球關稅政策」是否合法一案，美國最高法院今天尚未做出裁定。對此，前立委邱毅認為，大法官應會判定川普全面關稅違法，必須取消這項政策，這一來對美國經濟的衝擊可大了。

邱毅今天在臉書說，美國最高法院讓很多人失望了，本來預期川普全面關稅是否違法，最高法院會有終極判決，但結果是沒有，大概要再等到下周了。

「法官還是得愛惜羽毛」

邱毅指出，依照法理來判斷，大法官應該會判定川普全面關稅違法，必須取消這項政策，而且退還所收到之稅款，但這一來對美國經濟的衝擊可大了，對川普的負面傷害更大。

邱毅提到，美國最高法院的9位法官，有進步派也有保守派，但大多數是川普提名，都是政治型法官；可是法官還是得愛惜羽毛，不能指鹿為馬，硬說川普的全面關稅合法。

台灣對等關稅降至15%？

邱毅認為，他判斷就是神魔交戰的內心翻騰，使大法官遲遲下不了決定；台灣這兩天還在吵，台灣對等關稅會由20%降到15%嗎？要付出什麼代價？台積電還要投資幾個廠？還有多少額外的投資和採購？

邱毅表示，如果美國最高法院判定川普違法，這些困擾就少了很多，所以對投資和採購美國的索求就要拖著，等待下周最高法院的判決再做定奪。

《路透社》報導，美國最高法院原定9日就要對川普政府的關稅案做出裁定，然而直到今天尚未有結果。