　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣15%？　邱毅：美大法官應會判川普關稅違法

▲▼美國總統川普9日在白宮東廳會見石油公司高層時面帶微笑。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

《紐約時報》披露，台美貿易談判接近達成協議，美國可能將對台進口關稅下調至15%。而備受矚目的美國總統川普「全球關稅政策」是否合法一案，美國最高法院今天尚未做出裁定。對此，前立委邱毅認為，大法官應會判定川普全面關稅違法，必須取消這項政策，這一來對美國經濟的衝擊可大了。

邱毅今天在臉書說，美國最高法院讓很多人失望了，本來預期川普全面關稅是否違法，最高法院會有終極判決，但結果是沒有，大概要再等到下周了。

「法官還是得愛惜羽毛」

邱毅指出，依照法理來判斷，大法官應該會判定川普全面關稅違法，必須取消這項政策，而且退還所收到之稅款，但這一來對美國經濟的衝擊可大了，對川普的負面傷害更大。

邱毅提到，美國最高法院的9位法官，有進步派也有保守派，但大多數是川普提名，都是政治型法官；可是法官還是得愛惜羽毛，不能指鹿為馬，硬說川普的全面關稅合法。

台灣對等關稅降至15%？

邱毅認為，他判斷就是神魔交戰的內心翻騰，使大法官遲遲下不了決定；台灣這兩天還在吵，台灣對等關稅會由20%降到15%嗎？要付出什麼代價？台積電還要投資幾個廠？還有多少額外的投資和採購？

邱毅表示，如果美國最高法院判定川普違法，這些困擾就少了很多，所以對投資和採購美國的索求就要拖著，等待下周最高法院的判決再做定奪。

《路透社》報導，美國最高法院原定9日就要對川普政府的關稅案做出裁定，然而直到今天尚未有結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

【這轉彎太暴力】拖板車右轉猛撞公車　車頭爛毀畫面曝

政治熱門新聞

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

快訊／陳亭妃險勝林俊憲2.7個百分點　將第六度對決謝龍介

AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

賴瑞隆初選突圍　白喬茵曝原因

即／台南市長初選吞敗！林俊憲發聲：全力支持陳亭妃

前5戰5勝！陳亭妃第六度對決謝龍介　一圖比較2人特質、學經歷

林俊憲、陳亭妃誰出線？　民調完成「妃憲大戰」結局中午前揭曉

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

說清楚講明白！　國防部一次解答1.25兆軍購買什麼？　

徐國勇「不知黃國昌訪美做什麼」　民眾黨批：賴政府壟斷資訊掩蓋無能

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

更多熱門

相關新聞

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

在成功讓日、韓盟友讓步後，美國總統川普傳出正將矛頭對準台灣，計畫以調降關稅作為籌碼，要求晶圓代工龍頭台積電在美國大規模擴廠。這項被外界稱為「大交易」的協議一旦達成，不僅將重塑全球半導體競爭格局，更讓原本就在苦苦追趕的南韓三星電子（Samsung）陷入前所未有的焦慮與戰略困境。

川普2.0最大的毀諾行為　把「節制權力」改寫成笑話

川普2.0最大的毀諾行為　把「節制權力」改寫成笑話

關稅降至15%　中經院長：傳產利多

關稅降至15%　中經院長：傳產利多

加薩和平計畫　將邁入第二階段

加薩和平計畫　將邁入第二階段

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

關鍵字：

川普關稅邱毅

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面