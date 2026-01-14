桃園加碼補助國中小營養午餐　張善政：確保學子吃得飽又好

▲桃園市推動免費營養午餐獲得各縣市跟進，市長張善政今天主持市政會議時指出，今年度營養午餐再加碼，讓學子吃得飽又好。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府自2023年2月起全面實施國中小免費營養午餐政策，最近成為全台最夯議題，各縣市政府紛紛跟進推動，照護成長中學子。市長張善政今（14）日主持市政會議時表示，很高興看到近期六都逐步跟進推動此政策，顯示減輕家長負擔、關懷學生健康已是大趨勢。桃市將加碼營養午餐補助費用，確保學子吃得飽又好。

張善政指出，桃園市免費營養午餐補助金額原51元，今年開始，市府額外再編列「3章1Q」食材補助10元，偏鄉學校則是14元及有機食材費4.3元，桃園學子每餐補助金額增加為65.3元，偏鄉學校則是69.3元，餐費補助皆由市府預算支應，讓孩子在桃園市能健康長大。

張善政特別提及，高品質營養午餐背後有各局處全力支援，包括農業局積極媒合在地農會，將黑毛豬、蓮藕及綠竹筍等桃園特色食材納入菜單，透過縮短運輸距離降低成本；教育局、農業局及衛生局則建立聯合稽查制度，由市府、學校、營養師及家長代表組成「營養午餐供應委員會」，從外部監督到內部控管層層過濾，讓食安、品質都多一層保障。

張善政強調，桃園市從2023年率六都之先推動國中小學生免費營養午餐政策，特別感謝桃園市議會議長邱奕勝及全體議員支持，讓政策在推行之初，透過墊付款方式補足預算缺口，讓政策能如期上路，有效減輕家長負擔。未來市府也將持續在教育及其他層面構思研議，設法紓解家長扶養孩子的壓力，讓市民更樂於在桃園生兒育女。