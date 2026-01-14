南投消防擴大宣導暨演習　以科技設備提升「特濕啦」滅火效率

▲南投縣119擴大防災演習，展示電動車、新式滅火器材，強化春節救災量能。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

119消防節將屆，並確保農曆春節期間縣民與遊客安全，南投縣消防局今天舉辦擴大宣導演習，動員消防、義消、警察、台電及酒廠員工等多方單位，重點演練「電動車火災搶救」、「高樓雲梯救援」及「大量傷病患處置」，展現該縣立體化與科技化的救災實力。

「115年119擴大防火宣導暨大量傷患演習」上午在南投酒廠「威士忌城堡」前登場，消防局鑑於電動車普及率提升，特別針對「電動車鋰電池火災」進行高規格演練：展示新購置的搶救利器「緊急插頭」（強制切斷電源）、「防火毯」（窒息滅火與隔離），及針對底部電池組降溫的「車底瞄子」及移動式蓄水擋板，落實科技救災、突破鋰電池火災難以撲滅的困難，確保意外起火的電動車能快速控制火勢並徹底滅火，消防局還準備名為「特濕啦」的道具車作為灌救示範，令人莞爾。

現場亦投入無人機進行高空火場偵查，將即時影像回傳指揮中心，並搭配消防機器人近距離噴水降溫協助滅火，不僅提升決策效率，更大幅降低消防人員深入火場的風險；南投酒廠「自衛消防編組」也全體動員，展現落實自主防災的高效與能力。

副縣長王瑞德前往視導，表示隨著農曆春節將至，南投作為觀光大縣，預期將湧入大量遊客與返鄉人潮，透過此次與企業合作的演練，除驗證場所的應變能力，也針對都市發展與高樓建案增加的趨勢，演練「大量傷病患檢傷、火場人命救助、雲梯車高空救援、消防人員搬運法等項目，展示目前該縣雲梯車最高可達13樓的救援量能。

王瑞德指出，縣府亦高度關注原鄉部落的救災能量，目前已在仁愛鄉與信義鄉持續建置移動式小型消防車及固定式充足水源消防栓，致力於縮短城鄉救災差距，確保每位鄉親都能安居樂業。