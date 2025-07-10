丹娜絲重創南部！農損達21億　文旦、香蕉災情慘

▲丹娜絲颱風過境，強風暴雨襲擊雲林，造成多處農作物損害嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風在南部地區造成嚴重災害，根據行政院災防辦統計，總計造成2人死亡、708人受傷；停水7萬3487戶皆已復水、停電逾92萬戶目前復電84萬戶；電信市話中斷1萬2258戶，尚待修復994戶；基地台受損1360座，尚待修復373座，皆在全力搶修以儘快恢復民眾正常生活。在農損部分，損失金額已達15.9億，以嘉義縣、台南市、雲林縣及屏東縣較為嚴重，主要受損農作物為文旦柚及香蕉。

根據行政院災害防救辦公室統計，截至7月9日12點，丹娜絲颱風總計造成2人死亡、708人受傷；積淹水災情，共計210件皆已退水，主要集中於台南市、高雄市及台中市等；維生管線災情部分，停水戶數7萬3487戶，皆已復水；停電戶數逾92萬戶，已復電逾84萬戶，復電率為9成；電信市話中斷1萬2258戶，尚待修復994戶；基地台受損1360座，尚待修復373座，皆在全力搶修以儘快恢復民眾正常生活。

農損金額部分，通報總損失約15億9862萬，以嘉義縣損失6億361萬、台南市損失4億7127萬、雲林縣損失3億125萬、彰化縣損失1億827萬較嚴重。農作物受損以文旦柚、香蕉較嚴重，其餘為竹筍、柳橙及椪柑等。

李慧芝轉述，院長首先向第一線投入救災的國軍、警消、醫護、台水、台電與各級政府同仁，再次表達由衷的敬意與感謝。卓榮泰特別提到，那張台電同仁穿著雨鞋，帶著工程帽，用頭頂探照燈的光源吃便當，一整排坐在路邊的照片，讓他印象非常深刻。

卓榮泰說，過往所知的救災非常重視效率，但是該照片凸顯的是「紀律」，就像是部隊一般，看到同仁疲憊但保持著團隊紀律，他要特別表示嘉許，認為團隊的紀律這會給國人帶來很大的安心感。

卓榮泰表示，此次風災看到充分的團結，行政團隊充分應用防災科技量能做了預先部署，對民眾能事先提出告警，讓傷亡降到最低。院長也向堅守崗位的中央災害應變中心全體同仁表達感謝，對於環境部長彭啟明提到，縣市首長帶著工具、車輛和人員來馳援嘉義市，這件事更讓大家看到中央和地方政府一體的信心，唯有這樣的作法，才能互向支援補充效率上的不足。

在之後中央應變中心，也適時加強對於包含嘉義市在內的支援人力，包括來自國軍在內的支援，第一時間都發揮令人可敬的精神，能在災害發生後，迅速讓損害獲得控制，院長再次向所地方政府首長、同仁和所有參與防救災工作同仁表示感謝。

卓榮泰表示，本次丹娜絲颱風，因強風雨驟浪高，對各地方造成農林漁牧、交通、維生設施非常大的災損，為全力幫助受災民眾度過難關，儘速恢復正常生活，他特別指示將在「毫無保留對人力物料支援及全力統籌經費預算支持」的原則下，提出「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案，包含復建專案，以從優、從寬、從速為原則，來協助受災民眾。

卓榮泰也請行政院公共工程委員會，針對公共工程災損，成立「丹娜絲颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建列為優先施政要務，讓民眾生活儘速重回常軌。

而無論是丹娜絲颱風災害救助事項的專案，或是公共工程的專案，卓榮泰也請陳金德政委協調和督導相關部會，迅速整合現有機制，若需要強化應對，如台南市房屋全毀或半毀壞的情況，如何依照過去地震經驗，融入方案，迅速讓災民安心，除請陳金德政委協調外，也請陳時中政委和賑災基金會一併參與，讓整個過程能儘快完成，公布標準、內容和程序，讓災民適時得到救助和復原。