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鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判

▲▼美國總統川普向各國實施對等關稅政策，背後戰術曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普向各國實施對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

全球關注的美國總統川普對等關稅，近日來陸續揭曉，但名單遲遲未見台灣。行政院發言人李慧芝今（10日）表示，副院長鄭麗君及經貿辦談判總代表楊珍妮帶領的談判團隊，已在7月8日跟美國談判團隊於華府進行實體會晤，針對談判的關鍵議題也有凝聚共識，「雙方也肯認談判會持續推進，洽約下一輪的實體談判」。

川普本周起陸續對公布對等關稅稅率，日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國等14國發布關稅通知後，今再公布巴西50%、斯里蘭卡30%、阿爾及利亞30%、伊拉克30%、利比亞30%、汶萊25%、摩爾多瓦25%、菲律賓20%。目前巴西的50%為公布以來最高稅率。

▲▼行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝於會後記者會說明目前關稅談判的進度。（圖／記者陳家祥攝）

李慧芝今天主持行政院會後記者會時說，台美雙方持續就對等關稅經貿議題持續磋商溝通中，有關談判相關訊息若有進一步訊息，會事實跟大家做報告。

「我國政府還沒有收到相關的關稅通知函。」李慧芝表示，由副院長鄭麗君及經貿辦談判總代表、政委楊珍妮帶領的談判團隊，在7月8日跟美國談判團隊於華府進行實體會晤，針對談判的關鍵議題也有凝聚共識，也對談判後續發展交換意見，「雙方也肯認談判會持續推進，洽約下一輪的實體談判」。

李慧芝說，鄭麗君副院長還在華府，至於談判相關細節，這部分牽涉到雙方默契，有更多可以對外說明時，一定會適時跟外界說明。

至於院長在院會中是否有針對關稅發表談話？李慧芝說，院長今天比較關注在風災以及整個災後復原狀況，關稅相關談話有告訴大家副院長人不在大家都有看到，副院長還在華府，關稅談判持續在進行磋商，也希望可以有好消息。

李慧芝強調，台美之間一直秉持深化雙方經貿關係，秉持互惠互利原則希望達到貿易平衡，這部分雙方也是積極磋商跟溝通，正在下洽約下次實體談判時間，一直都是正面樂觀看待。

▼美國川普政府對等關稅調整一覽。（表／記者張方瑀製）

▲▼ 美國川普政府對等關稅調整一覽。（表／記者張方瑀製）

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