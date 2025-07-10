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暴雨重創公路　10路段受災、預警封閉

▲▼台9線420+950朝庸橋受災。（圖／公路局提供）

▲台9線420+950朝庸橋淹水受災，道路無法通行。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

丹娜絲颱風過後，低壓帶和西南風帶來驚人雨量，已有10處公路受影響，其中5處公路發生災情，5處公路採預警封閉。

公路局表示，截至今(10)日11時止，預警性封閉路段有5處，包括高雄市桃源區台20臨93線便道勤和至復興路段，9日16時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行；屏東縣三地門鄉台24線2德文路口至神山路段，已於9日23時實施預警性封閉，10日12時開放通行。

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高雄市六龜區台27線中興至大津路段，已於9日20時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行；高雄市那瑪夏區台29線民生橋，已於9日18時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行；高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏~五里埔路段，已於9日19時30分實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

▲▼台9線420+950朝庸橋。（圖／公路局提供）

▲台9線420+950朝庸橋受災。（圖／公路局提供）

另有2處道路受災阻斷，包括台東縣大武鄉台9線尚武朝庸橋，道路無法通行，預計10日15時搶通；台東縣大武鄉台9線南興路段土石泥流，道路無法通行，預計10日15時清除完成。

此外，有3處道路也有災情但仍可通行，包括台東縣達仁鄉台9戊線森永路段，路基流失，現有路面寬度尚可通行，預計13日17時排除；台東縣太麻里鄉台9線405k大溪路段，土石泥流，單線雙向管制通行；台東縣大武鄉台9線423k，南下土石泥流，維持雙向管制通行。

▼台9戊線2.9k路基流失。（圖／公路局提供）

▲▼台9戊線2.9k路基流失。（圖／公路局提供）

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