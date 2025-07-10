朱立倫喊增普發1萬不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對行政院提出規模4100億的強化經濟及安全韌性特別條例，國民黨主席朱立倫喊話「各退一步」，要求增加普發現金1萬元，就不再阻擋國土韌性1500億、撥補台電1000億；但黨中央今天改口，強調「台電撥補」仍寸步不讓。對此，行政院表示，若要額外再增加2300億可能需舉債，這攸關財政紀律需審慎考量；另外，1000億撥補是要強化台電體質，穩定電價來面臨可能的關稅政策。

對於在野黨提出的特別條例部分，行政院發言人李慧芝說，大家都知道強化安全韌性特條例金額是4100億，包括照顧民生、支持產業及強化國土安全韌性，如果在野黨表達願意支持的話，行政院是非常感謝的。

不過，李慧芝說，如果還要再額外增加關於普發現金2300億的話，之前有向各界說明，關於4100億特別條例適用歲計賸餘，如果還要額外再增加2300億，財源可能還需要考量，因為可能需要舉債，這攸關財政紀律，所以需要審慎考量。

至於國民黨今天改口，針對「台電撥補」的部分是寸步不讓，李慧芝說，這是在烏俄戰爭期間，台電為了配合政府政策緩漲民生跟產業電價造成的4200億虧損累積，現在希望透過撥補1000億元穩健台電的財務體質，這部分也是賴總統及卓院長在產業座談溝通時，業界擔憂如果台電電價上漲的話再加上關稅衝擊，會是雙重衝擊，因此也希望能透過1000億的撥補強化台電體質，穩定電價來面臨可能的關稅政策。

李慧芝表示，再加上近幾天風災，台電同仁非常辛苦，日夜不休在風雨中搶救工程，就算在風雨中也積極趕工，因此還是要再次對台電同仁表達敬意與感謝，希望立法院能通過台電特別條例的部分。