當罷團最強側翼　吳思瑤喊話「一定要贏」：大半年努力沒有悲觀權利

▲民進黨立委吳思瑤、林月琴、林楚茵、范雲上午隨罷團到內湖行政中心前進行路口舉牌行動。（圖／民進黨立法院黨團提供）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免最後衝刺，民進黨立委吳思瑤、林月琴、林楚茵、范雲今（9日）上午隨罷團「港湖除銹」到內湖行政中心前進行路口舉牌行動，給予罷團後援。吳思瑤強調，希望成為罷團最強啦啦隊、最強側翼。她也坦言，罷團已經投入大半年，真的是很辛苦、關關難過、關關要過，但沒有悲觀權利，最後一哩路咬緊牙根，「我們真的一定要贏」。港湖除銹發言人Jason也說，藍委李彥秀這幾個月透過低調、賣慘，已默默讓支持度上升，呼籲公民朋友一定726出來投票，也希望一人拉一票，讓罷免成功。

吳思瑤受訪時表示，51戰隊全台後援會、後援團其實已經組成幾天了，因為風災關係延期到今日正式啟航開跑。51戰隊其實平時跟各罷團綿密合作，這次會開始集結、分批次、分批前往各個縣市，務必把立法院即時現況跟大家報告，也會強化跟各公民團體集結。

吳思瑤說，黨主席賴清德已經下達全黨公職動員令，要大家務必與公民同行，51戰隊也樂意熱情投入，「我們希望都能成為各地罷團最強啦啦隊、最強側翼」。雖然今日有些風雨，但風雨無阻，風雨增信心，倒數幾天有信心，尤其台北5區，5區全罷，台北一定要贏。

媒體問到，有些罷團喊出告急，是不是情況不如之前樂觀？吳思瑤坦言，這段時間看到藍白勢力集結，對他們而言只是1、2個月衝刺，他們也確實有效鞏固了深藍族群；但公民從一、二階連署到現在，已經是大半年投入，大家的辛苦真的是關關難過、關關要過，「但我們沒有悲觀權利，只有正向樂觀、全力以赴，最後一哩路咬緊牙根，我們真的一定要贏，衝破也要突破，這是漫長的罷免馬拉松賽」，相信台灣、相信自己、相信公民。

媒體關心 ，怎麼看台北市長蔣萬安被罷團指控，行政很多不中立，如掛看板檢舉速度落差很大，罷團面對不只委員、找藍營大咖站台，甚至也面臨很多行政打擊？

港湖除銹發言人Jason坦言，目前掛看板或找公車廣告商過程中，廣告商也面臨很多壓力，例如知道接案後可能未來工作、跟政府洽談會面臨壓力，所以廣告商比較有所保留。

談及最近罷免狀況，Jason指出，李彥秀過去3個月以來透過低調、賣慘方式，已經默默讓她支持度上升9個百分點，面對這樣狀況非常危急，最後2、3個禮拜，李彥秀積極跑基層，呼籲公民朋友一定726出來投票，也希望一人拉一票，才能把影響力擴散出去，讓罷免可以成功。