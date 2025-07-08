誰真正在關心農民？誰只是收租收慣了？假道學掩不住真貪婪！

▲中國國民黨花蓮縣議會黨團指出，花蓮縣議會議長張峻涉及長年侵占國有地經營檳榔園並收租高達1080萬元的司法案。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供，下同）

圖、文／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供

在這個充滿挑戰的時代，農民的生計本該是我們最先守護的核心價值。然而，令人震驚的是，花蓮縣議會議長張峻不僅涉及長年侵占國有地經營檳榔園並收租高達1080萬元的司法案件，竟還敢顛倒黑白，反過來攻擊立法院國民黨團總召傅崐萁委員，指控其不照顧農民、冷落檳榔產業。這種轉移焦點的手法，不僅拙劣可笑，更是對民主政治與公民智識的羞辱！

事實勝於雄辯，民意不容欺騙。張峻議長是否忘了，他自己才是被檢方依《水土保持法》起訴、9年來私收檳榔園租金超過千萬、未報備水保計畫的當事人？一邊當議會議長、監督政府；一邊違法占用國土、收租牟利，這樣的雙重身分，還有資格指控他人不關心農民？

而與之形成鮮明對比的，是傅崐萁委員真正為農民發聲的行動力與誠意。就在今年5月14日，傅委員親自邀集農業部、衛福部等中央部會官員南下花蓮，在鳳林鎮主持「檳榔業者生存轉型與輔導座談會」，邀請農民、產銷代表、地方民代共同討論《檳榔健康危害防制法》對基層生計的影響，並要求中央暫緩施行、強化配套。這才是真正的政治責任，是實實在在的民主對話！

我們在此鄭重提出三個問題，公開問張峻議長：

第一，當天座談會你在哪裡？你可曾主動為農民出面？

第二，你是否如檳農所言，私下向產銷代表施壓，不准他們參與座談會？

第三，你是否該正面面對自己所涉的司法案件，而不是反過來惡意攻擊開座談、邀中央官員下鄉的傅崐萁？

根據《民視新聞》報導，張峻議長涉及侵占光復鄉兩筆國有山坡地，未送交水保計畫，卻以每年約120萬元租金，轉租給農民經營檳榔園，九年來高額收租約1080萬元。地檢署調查一年多後，認定其違反《水保法》相關規定，依法提起公訴。檢方明確指出：即便水土未發生災害，張峻仍屬違法占用行為，構成未遂罪嫌，絕無「無辜」可言。

然而更令人難以接受的是，張峻在司法未釐清前，竟還一再「故計重施」，對外發動抹黑攻擊，質疑傅崐萁不挺農民，意圖模糊焦點、營造自己是「為農請命」的假形象。甚至有民代與檳農私下反映，張峻疑似對地方產銷團體施壓，要求「不要出席座談會」，就是怕中央官員聽到真實民意，怕民眾發現傅崐萁才是真正替農民奔走的人！

我們要嚴正指出，傅崐萁委員不是只會講話，而是始終堅守「做事、為民」的理念。針對《檳榔專法》草案，他明確指出：此法不僅可能違憲，更嚴重威脅數萬計仰賴檳榔維生的農戶。他強調：若政府沒有配套輔導、沒有合理轉型方案，就強推禁令，不只打擊地方經濟，更會導致社會不穩，這不是負責任政府該有的作法！

傅崐萁在座談會上明確要求中央：「傾聽農民聲音，暫緩法案施行，務實協商轉型方案！」這番話，讓現場掌聲不斷，深得民心。他並號召國民黨立委共同監督中央政策，確保任何改革都「接地氣、聽民意」。這樣的行動，才配得上「民意代表」四字！

反觀張峻，一邊身陷司法起訴、一邊指揮民進黨側翼打口水戰，還試圖阻撓產業座談、壓制不同意見，這種行為早已背離民意、失去誠信，令人痛心。

今天我們要告訴花蓮鄉親：

你們是有智慧的，也有記憶的。

誰是用雙腳走入田間、為農民發聲的政治人物？

誰是站在法庭陰影下、靠側翼謾罵維持話題的政客？

大家心裡最清楚！

我們在此呼籲張峻議長：勇敢面對司法，停止顛倒黑白、誤導視聽。也請民進黨地方負責人不要再為其護航，更不應拿檳農生計做為政治操作的籌碼。

中國國民黨花蓮縣議會黨團會持續捍衛農民權益，反對任何草率推動、不顧基層民生的法案。我們也將支持傅崐萁委員，要求中央在檳榔議題上展現誠意與配套，真正站在農民這一邊。

農民的聲音，不該被壓制！

農民的尊嚴，不容被利用！

政治要有是非，花蓮更要有良知！