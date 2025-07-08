　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

誰真正在關心農民？誰只是收租收慣了？假道學掩不住真貪婪！

▲▼ 花蓮,縣議會,議長,民意,張峻,立委,傅崐萁,大罷免,中國國民黨。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供）

▲中國國民黨花蓮縣議會黨團指出，花蓮縣議會議長張峻涉及長年侵占國有地經營檳榔園並收租高達1080萬元的司法案。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供，下同）

圖、文／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供

在這個充滿挑戰的時代，農民的生計本該是我們最先守護的核心價值。然而，令人震驚的是，花蓮縣議會議長張峻不僅涉及長年侵占國有地經營檳榔園並收租高達1080萬元的司法案件，竟還敢顛倒黑白，反過來攻擊立法院國民黨團總召傅崐萁委員，指控其不照顧農民、冷落檳榔產業。這種轉移焦點的手法，不僅拙劣可笑，更是對民主政治與公民智識的羞辱！

▲▼ 花蓮,縣議會,議長,民意,張峻,立委,傅崐萁,大罷免,中國國民黨。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供）

事實勝於雄辯，民意不容欺騙。張峻議長是否忘了，他自己才是被檢方依《水土保持法》起訴、9年來私收檳榔園租金超過千萬、未報備水保計畫的當事人？一邊當議會議長、監督政府；一邊違法占用國土、收租牟利，這樣的雙重身分，還有資格指控他人不關心農民？

而與之形成鮮明對比的，是傅崐萁委員真正為農民發聲的行動力與誠意。就在今年5月14日，傅委員親自邀集農業部、衛福部等中央部會官員南下花蓮，在鳳林鎮主持「檳榔業者生存轉型與輔導座談會」，邀請農民、產銷代表、地方民代共同討論《檳榔健康危害防制法》對基層生計的影響，並要求中央暫緩施行、強化配套。這才是真正的政治責任，是實實在在的民主對話！

我們在此鄭重提出三個問題，公開問張峻議長：

第一，當天座談會你在哪裡？你可曾主動為農民出面？
第二，你是否如檳農所言，私下向產銷代表施壓，不准他們參與座談會？
第三，你是否該正面面對自己所涉的司法案件，而不是反過來惡意攻擊開座談、邀中央官員下鄉的傅崐萁？

根據《民視新聞》報導，張峻議長涉及侵占光復鄉兩筆國有山坡地，未送交水保計畫，卻以每年約120萬元租金，轉租給農民經營檳榔園，九年來高額收租約1080萬元。地檢署調查一年多後，認定其違反《水保法》相關規定，依法提起公訴。檢方明確指出：即便水土未發生災害，張峻仍屬違法占用行為，構成未遂罪嫌，絕無「無辜」可言。

▲▼ 花蓮,縣議會,議長,民意,張峻,立委,傅崐萁,大罷免,中國國民黨。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供）

然而更令人難以接受的是，張峻在司法未釐清前，竟還一再「故計重施」，對外發動抹黑攻擊，質疑傅崐萁不挺農民，意圖模糊焦點、營造自己是「為農請命」的假形象。甚至有民代與檳農私下反映，張峻疑似對地方產銷團體施壓，要求「不要出席座談會」，就是怕中央官員聽到真實民意，怕民眾發現傅崐萁才是真正替農民奔走的人！

我們要嚴正指出，傅崐萁委員不是只會講話，而是始終堅守「做事、為民」的理念。針對《檳榔專法》草案，他明確指出：此法不僅可能違憲，更嚴重威脅數萬計仰賴檳榔維生的農戶。他強調：若政府沒有配套輔導、沒有合理轉型方案，就強推禁令，不只打擊地方經濟，更會導致社會不穩，這不是負責任政府該有的作法！

傅崐萁在座談會上明確要求中央：「傾聽農民聲音，暫緩法案施行，務實協商轉型方案！」這番話，讓現場掌聲不斷，深得民心。他並號召國民黨立委共同監督中央政策，確保任何改革都「接地氣、聽民意」。這樣的行動，才配得上「民意代表」四字！

反觀張峻，一邊身陷司法起訴、一邊指揮民進黨側翼打口水戰，還試圖阻撓產業座談、壓制不同意見，這種行為早已背離民意、失去誠信，令人痛心。

▲▼ 花蓮,縣議會,議長,民意,張峻,立委,傅崐萁,大罷免,中國國民黨。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供）

今天我們要告訴花蓮鄉親：
你們是有智慧的，也有記憶的。
誰是用雙腳走入田間、為農民發聲的政治人物？
誰是站在法庭陰影下、靠側翼謾罵維持話題的政客？
大家心裡最清楚！

我們在此呼籲張峻議長：勇敢面對司法，停止顛倒黑白、誤導視聽。也請民進黨地方負責人不要再為其護航，更不應拿檳農生計做為政治操作的籌碼。

中國國民黨花蓮縣議會黨團會持續捍衛農民權益，反對任何草率推動、不顧基層民生的法案。我們也將支持傅崐萁委員，要求中央在檳榔議題上展現誠意與配套，真正站在農民這一邊。

農民的聲音，不該被壓制！
農民的尊嚴，不容被利用！
政治要有是非，花蓮更要有良知！

▲▼ 花蓮,縣議會,議長,民意,張峻,立委,傅崐萁,大罷免,中國國民黨。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供）

▲▼ 花蓮,縣議會,議長,民意,張峻,立委,傅崐萁,大罷免,中國國民黨。（圖／中國國民黨花蓮縣議會黨團提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警消救人翻船！4人命危
證人「心生恐懼」被催簽名！檢方不滿...柯文哲笑到抖肩
1刀刺穿小姨子頸動脈！家暴男「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」
抓到了！爬籃框全裸跳水　24歲刺青男：好玩
彰化上空閃電「2小時狂炸3萬次」　肉眼可見逾5800次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

罷免伍麗華涉造假　國民黨組發會副主委黃碧雲收押理由曝

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

佳幸科技捐贈儀器　助雲林強化照護量能

7大主題路線遊花蓮！150特色店家消費集章送好禮　總額450萬

台11線花蓮大橋水管附掛施工　7/11-24單線雙向機動交管

治水淨水親水！花蓮環保績效考核創佳績　水污染防治全國特優

誰真正在關心農民？誰只是收租收慣了？假道學掩不住真貪婪！

宜蘭低收戶女孩逆境奮起！林亭萓獲總統教育獎　縣府今表揚

FUN暑假戲水趣　來竹市玩水吃冰歡度盛夏時光

竹市府公布八大教育施政成果　全方面落實安心就學承諾

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

佳幸科技捐贈儀器　助雲林強化照護量能

7大主題路線遊花蓮！150特色店家消費集章送好禮　總額450萬

台11線花蓮大橋水管附掛施工　7/11-24單線雙向機動交管

治水淨水親水！花蓮環保績效考核創佳績　水污染防治全國特優

誰真正在關心農民？誰只是收租收慣了？假道學掩不住真貪婪！

宜蘭低收戶女孩逆境奮起！林亭萓獲總統教育獎　縣府今表揚

FUN暑假戲水趣　來竹市玩水吃冰歡度盛夏時光

竹市府公布八大教育施政成果　全方面落實安心就學承諾

復電困難！強風斷電桿逾百支　台電派1123人搶修 拚早日恢復供電

快訊／金廈海域風浪過大！金門縣宣布小三通雙向暫停航

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

《我的英雄學院》全新遊戲！3對3解放「個性」邁向最終決戰

京華城案證人想確認筆錄被催促　廉政署急澄清：絕無疲勞訊問

魅力爆棚卻總是單身！這「3星座」感情路比升級打怪還難

中南部明後天持續豪雨警戒　10天後可能有颱風

樺晟櫃買下市申復遭駁回　公司：委任律師研擬救濟途徑

快訊／汐止河床驚見女子墜落命危　送醫搶救中

快訊／廣興橋溺水救人「遇水庫洩洪翻船」！　1民眾、3警消命危

佳幸科技捐贈儀器　助雲林強化照護量能

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

地方熱門新聞

颱風狂襲台南19萬戶停電台電動員1100人拚復電

桃園分區放颱風假引熱議　詹江村臉書揭現況

颱風狂襲台南19多萬戶停電台電漏夜搶修剩7.6萬未復電

黃偉哲緊急發聲：請給台電一點時間

協助災後復原　陳其邁、黃敏惠嘉義大學同框

台南災情仍多！災應中心升二級供電通訊優先搶修

曾文水庫深夜「調節性放水」

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

丹娜絲颱風襲台　台電桃園區處不畏強風搶修

即／5000旅客困金門　首批班機18:50起航

台南高中免試入學創高錄取率　第一志願達成率破98%

嘉義沿海地區災情嚴重　8成養殖牡蠣受損

！強風斷電桿逾百支台電派1123人搶修 拚早日恢復供電

台南停電尚待全面復電消防分隊開放手機免費充電

更多熱門

相關新聞

看板屢遭下架！罷團檢舉王鴻薇同位置看板沒下文　控北市府大小眼

看板屢遭下架！罷團檢舉王鴻薇同位置看板沒下文　控北市府大小眼

大罷免浪潮下，看板成為罷免方與反罷方兵家必爭之地，罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」今（8日）召開記者會指控，台北市政府行政大小眼，王鴻薇團隊檢舉罷團火速成案，隔天建築管理工程處寄送公文給屋主，但同處王鴻薇懸掛的看板，經由罷團檢舉，卻等了一週都尚未有公文回覆。另外，國民黨知青部60年老黨員黃燈煌力挺罷免；卻被王鴻薇、藍營側翼指控是台獨成員。黃燈煌表示，自己1965年入黨，是胡志強、夏立言同期黨員，甚至是國民黨選的政治教官，此次站出來挺大罷免，是為了國內和諧，也要展示國民黨是會反省的政黨。

羅廷瑋錯把「實驗浮台」當太陽能板稱「全毀了」　綠打臉酸無知

羅廷瑋錯把「實驗浮台」當太陽能板稱「全毀了」　綠打臉酸無知

國民黨公布反罷免廣告　驚現暗黑賴清德

國民黨公布反罷免廣告　驚現暗黑賴清德

駁砍天災救助金　張啓楷：民進黨不好好救災還搞大造謠

駁砍天災救助金　張啓楷：民進黨不好好救災還搞大造謠

陳玉珍疑中選會恐作票　嘆藍委沒做錯事就要被罷免

陳玉珍疑中選會恐作票　嘆藍委沒做錯事就要被罷免

關鍵字：

花蓮縣議會議長民意張峻立委傅崐萁大罷免中國國民黨

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

最新預測！　有利颱風生成時間曝

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

嘉義縣停電到深夜卻要上班　縣長臉書沒被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面