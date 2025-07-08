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羅廷瑋錯把「實驗浮台」當太陽能板稱「全毀了」　綠打臉酸無知

▲▼羅廷瑋誤把「實驗浮台」當成太陽能板。（圖／民進黨提供）

▲羅廷瑋誤把「實驗浮台」當成太陽能板。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

颱風丹娜絲橫掃後，台中立委羅廷瑋發文表示，就是現在！此時此刻，屏東海上太陽能板平台全毀，海岸線一片黑畫面曝。而羅廷瑋曝光的畫面中，僅有「實驗浮台」，並無太陽能板。對此，民進黨今（8日）表示，羅廷瑋無知又造謠，誤把「實驗浮台」當成太陽能板，颱風剛過，救災與復原的工作還在進行中，羅廷瑋不努力協助選區民眾、不仔細檢討台中市離奇淹水的原因，卻忙著在社群平台發文、對發生在屏東的事情指指點點，不查證就造謠，只不過是凸顯出自己的無知。

羅廷瑋在Threads上發布的影片，錯誤指控「海上太陽能板平台全毀」，事實上，影片中出現的是「抗風浪測試的實驗浮台」，根本不是發電設施。民進黨批評，羅廷瑋不查證就造謠，只不過是凸顯出自己的無知。根據經濟部能源署說明，影片中「漂上岸」的，並不是太陽能板，而是實驗浮台，上面沒有光電模組、也沒有任何發電功能。

民進黨指出，與羅廷瑋的謠言相反，颱風過後，不論是光電還是風電，表現都很穩健：7月7日當天，風電發電瞬時最大值達229萬瓩，佔全台用電9.2%，7月7日當天，太陽光電出力瞬時最大值為451萬瓩，佔全台用電15.2%。

民進黨提到，數據已經說明：即使在颱風衝擊下，綠能依然穩健供電，撐起了台灣的能源安全，而且，離岸風場「零損壞」，光電僅部分輕微受損，災後立即巡檢處理，沒有造成重大災情，風災過後，最需要的是共同協助救災、復原，最不需要的則是趁亂造謠、帶風向、製造焦慮。

民進黨表示，羅廷瑋三番兩次在網路上造謠，發文品質比一個普通網友還不如。這樣的造謠仔，完全不適任立法委員。7月26日，請台中的朋友給自己一個機會，真的，台中人值得一位認真點、而且至少發文時會先查證的立委。

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