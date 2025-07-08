「罷免絕對失敗不可能補選」藍公布反惡罷廣告　驚現暗黑賴清德

▲國民黨反惡罷CF出現「國際著名的中分頭愛好者」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

24位藍委罷免案確定成案，將在7月26日投票，國民黨今（8日）召開「我不同意輸不起的惡罷，反惡罷CF上線」記者會，影片中出現一名形象與聲音貌似賴清德總統的玩家突然加入正在進行中的麻將局，但因為不管是不是上家打的牌他都喊吃，被牌友嗆「會不會啊？」結果他就翻桌反嗆，「你們牌有雜質，用我的吧。」諷刺民進黨選不贏就翻桌。台北市議員柳采葳說，綠營組成「輸不起聯盟」，不只將國民黨立委當雜質，還將全民都當成是敵人。

柳采葳統整民進黨各地方輸不起就翻桌，選輸還要把人民當雜質的案例，她舉例，新竹市林志潔當時選輸鄭正鈐，如今發表《大罷免大成功》主題曲，高嘉瑜選輸李彥秀，在民進黨中要不到任何官職就開始幫罷免團體；苗博雅選輸羅智強開始狂上政論節目，替罷免添柴火；最新消息是台中的莊競程宣布辭去行政院中部辦公室執行長，口口聲聲說要幫助罷團，但誰不知道想的就是要補選立委。

▲柳采葳說絕對不會有補選。（圖／國民黨提供）

柳采葳還稱，大罷免不會通過，所以絕對不會有補選的問題，但從這些案例可以看出民進黨落選人到底有多可悲？高達70.6%的綠營組成「輸不起聯盟」，不只將國民黨立委當雜質，還將全民都當成是敵人。她強調，這些國民黨立委都是一票一票選出來的，換言之，這些落選者也是民意一票一票讓其落選的，但現在落選的要用少數來霸凌多數，這絕對不會是他們口中的民主，呼籲大家7月26日要一起出來投下「不同意罷免」，告訴這些落選者聯盟成員，選輸就好好回地方耕耘，不應該用這樣的制度來霸凌、看不起民意。

國民黨發言人鄧凱勛表示，民進黨選輸就翻桌，賴清德貪婪、想要吃下一切的權力來遂行其獨裁的慾望，民進黨也完全不理會遊戲規則，全球罕見地發動大罷免，顯然是輸不起就翻桌，輸不起的案例不勝枚舉。

鄧凱勛強調，民進黨還將人民的聲音當成雜質，佈局大罷免60年的神童柯建銘，從選輸的第2天就開始籌劃發動大罷免，與總統賴清德可謂是「一個乩童、一個桌頭」，一個說負責規劃，吸砲火；另一個以團結十講為名，其實做亂台十講、鬥爭十講、大罷免十講，這根本是民進黨選輸不起，就打算翻桌的最好證明。

鄧凱勛也提及，這支反惡罷CF邀請的演出人員包含反罷免志工、青年，還有一位「國際著名的中分頭愛好者」，這位中分頭愛好者典型的特徵就是「國政可以擺爛、演講可以自嗨，但中分頭絕對是不能亂！」