看板屢遭下架！罷團檢舉王鴻薇同位置看板沒下文　控北市府大小眼

▲王鴻薇團隊瘋狂檢舉罷團看版違規，但同處也有自家看版。（圖／罷團提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免浪潮下，看板成為罷免方與反罷方兵家必爭之地，罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」今（8日）召開記者會指控，台北市政府行政大小眼，王鴻薇團隊檢舉罷團火速成案，隔天建築管理工程處寄送公文給屋主，但同處王鴻薇懸掛的看板，經由罷團檢舉，卻等了一週都尚未有公文回覆。另外，國民黨知青部60年老黨員黃燈煌力挺罷免，卻被王鴻薇、藍營側翼指控是台獨成員。黃燈煌表示，自己1965年入黨，是胡志強、夏立言同期黨員，甚至是國民黨選的政治教官，此次站出來挺大罷免，是為了國內和諧，也要展示國民黨是會反省的政黨。

對於罷團指控，王鴻薇上午受訪時僅表示，其實，自己早就已經觀察到她的選區是民進黨重點攻擊選區，過去半個多月來民進黨大軍壓境，包括台南市長黃偉哲，都跑到自己選區說要來罷免她，要選台南市長的像林俊憲，或其他綠委郭國文、林宜瑾，也跑來參加罷免活動，上個禮拜甚至綠委邱議瑩，因為大家都知道她選高雄市市長，也跟著綠委黃捷跑到自己的選區，所以連台南、高雄他們精銳盡出、大軍壓境，看起來就是衝著她來的。

王鴻薇坦言，自己早就已經感受到這種風雨欲來的感覺，不過，對她來講就是一步一腳印的面對這場大罷免，也非常感謝在這段時間，包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川等，也都一起來陪她來跑市場，跟所有的市民來懇託，選區議員也非常團結，今天早上還跟台北市議員林珍羽去跑晨運，還跟台北市議員柳采薇一起站路口，所以我們也會大家團結起來，打團體作戰，面對這場狙殺活動。

「山除薇害」今召開記者會表示，團隊7月1日於民權吉林路口掛上罷免看板，當時就預料到會遭王鴻薇檢舉，因此當天上午9點多，團隊就先檢舉王鴻薇位於中山區長春路5號、中山區林森北路381號兩處看板，明顯封閉、堵塞或妨礙法定避難器具使用，違反同樣規定的兩案卻至今仍在審查。台北市府對罷團與立委所檢舉的案件成案速度有別，罷團質疑行政不公。

另外，罷團先前刊登「國民黨知青部60年老黨員黃燈煌力挺罷免」上架24小時內就被檢舉下架，但在這面看板尚未上架時，王鴻薇早就在同處放上與台北市長蔣萬安合體挺反罷看板；罷團直言，明顯看到對方知法不法，且罷團遇到台北市政府行政不公的處境。

至於有資深國民黨員黃燈煌宣布挺大罷免，卻遭王鴻薇、藍營粉專指控是台獨成員、賴清德樁腳，黃燈煌表示，他1965年入黨，跟胡志強、夏立言同期，過去是國民黨政治教官，自己從來沒有離開國民黨，也從未罵過國民黨，一個人要忠貞自己的黨，他在這次大罷免運動中選擇站出來，就是為國內和諧，要展示國民黨是會反省的政黨，要號召反共正藍軍拯國民黨，「這些小孩子（藍委）不懂事，我們來管教」。