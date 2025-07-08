日學者預測罷免勝敗關鍵　綠委：決定權在公民

▲民進黨團幹事長吳思瑤認為，最終決定還是在公民的選擇。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

長期關注台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸昨以3方面分析大罷免，並直言，如果罷免成功達不到6席，就是對民進黨非常嚴重的挫敗。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（8日）表示，最終決定還是在公民朋友的選擇，若要有效翻轉國會，當然需要再6席以上席次。

小笠原欣幸昨以「選民態度」、「罷免投票勝負因素」、「罷免投票勝負標準」3方面分析大罷免，他強調，對民進黨來說，最好情況是將罷免成功數提高到2位數，才有希望贏得6場補選，點燃重新獲得立院過半數的期許，但如果罷免成功達不到6席，就是非常嚴重的挫敗。

吳思瑤今日受訪表示，小笠原老師長期關注台灣民主，尤其是台灣選舉，絕對是專業中的專業，台灣第一次有這麼大公民發起的大罷免行動，相對過去選舉策略和評估，很多的社會研究或選舉研究都是新的狀況。

吳思瑤認為，小笠原老師給的建議也都非常正確，確實如果要有效翻轉國會，當然需要再6席以上席次，而設定罷掉的數量和補選要獲勝的席次，都是科學可以推估的，就過去選舉經驗或現在我方的評估，也大概呈現這樣的努力方向。

吳思瑤指出，小笠原老師的建議和分析，民進黨都收到了，符合社會大眾多數的看法，不過最終決定還是在公民朋友的選擇。距離大罷免投票倒數18天，還屬於非常多變動、激烈的時期，尤其看到藍白合在最後階段密不通風的合作，甚至對罷團開啟全面攻擊，公民罷團都需要民進黨公職的奧援，這也是民進黨心無旁鶩、團結一致的目標，倒數18天就是努力吧。