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10000元普發紅包　「4100億特別條例」今闖關

記者黃翊婷／綜合報導

行政院編列規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院將在今日（4日）排審。其中最受大眾關注的是全民普發現金案，國民黨團主張普發1萬元，民眾黨團主張普發6000元。

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／ETtoday資料照）

▲藍白均主張普發現金，只是金額不同。（示意圖／ETtoday資料照）

立法院長韓國瑜3日針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」進行朝野協商，但國民黨、民眾黨均有提出特別條例版本，國民黨團主張普發現金1萬元，民眾黨團主張普發現金6000元。民進黨團幹事長吳思瑤則認為，在野黨要普發現金沒有學理、實務上依據有那麼好，卻會犧牲國土安全與貼補台電1000億元，不要慷國家之慨，4100億元缺一不可，不要花2300億元現金。

由於協商沒有結論，韓國瑜宣布本案未有共識，將提報院會處理，此案預計將在今日於立法院會闖關。關於普發現金案，行政院長卓榮泰3日透過院會喊話，表示普發現金會導致支持力道變小，再次掏空國庫、耗損國力，「我們呼籲國會要正視，以4100億強化社會經濟及國土安全韌性的整體精神作為考量，能儘速通過特別條例，讓行政院能據此編列特別預算。」

但國民黨桃園市議員凌濤認為，2024年超徵5283億元預算，國民黨主張應該普發現金1萬元，一來這本來就是超徵的納稅錢，應該歸還給人民，二來補助台電，以過去的案例看來還是會漲電價，不如給1萬元大家自己繳納，況且超徵的錢本來就是額外取得的，若少了超徵經費國家就會倒，那是賴政府的問題，與普發現金無關。

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