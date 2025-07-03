不只升等商務艙　行政院：軍人節前後將推出更多敬軍優惠

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前宣布7月起軍人可優先登機後，總統賴清德在團結國家十講時加碼，指示交通部與航空公司接洽，若商務艙有空位，提供軍人自動升等服務。對此，卓榮泰今（3日）在院會表示，除了交通部的措施外，在93軍人節前後，相關部會也積極協調民間企業及所轄場館、遊樂區等設施，推出更多敬軍優惠，共同展現政府與社會對國軍官兵的支持和感謝。

有關93軍人節敬軍優惠活動，行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰今在院會中提到，中國大陸不斷以軍事或灰色地帶常態性的侵擾台灣，國人能夠安居樂業，如常地生活、工作、求學不受影響，完全有賴於國軍官兵全天候待命，在國土的每一個角落保衛家園。國軍官兵的貢獻付出，值得全體國人的尊敬與支持。

卓榮泰表示，為了表達對全體國軍的肯定，感謝交通部積極協調航空業者，宣布7月1日起現役軍人搭乘國籍航空公司的國際線航班，可享有「優先登機」的禮遇；在機位確定之後，若商務艙有空位時，也優先提供給現役軍人升等，這些都是對軍人的禮遇與尊重。

卓榮泰說，這項政策表達了國人對國軍地位與榮譽感的高度重視，看似平凡卻充滿感動，用具體行動感謝軍人為國奉獻的範例。除了交通部的措施外，在93軍人節前後，相關部會也積極協調民間企業及所轄場館、遊樂區等設施推出更多敬軍優惠，共同展現政府與社會對國軍官兵的支持和感謝。

卓榮泰指出，在93軍人節前夕推出多項軍人優惠活動，體現總統健康、均衡、團結的治國理念，讓軍民一體、同島一命的精神，轉化為社會溫暖長久的風氣。他強調，未來政策推動也將持續仰賴各部會通力合作，讓政策更完善、更具執行力。

針對軍人升等頭等艙規劃，國防部副部長柏鴻輝說，國防部在這區塊也講述得很清楚，首先我們要感謝總統跟院長，93軍人節將到，包含經濟部、交通部、農業部、文化部等各部會都釋出很多優惠方案給軍人，「就軍人立場來講非常感激，因為你們的支持，讓我們在所有國防的、守護國家安全區塊，無後顧之憂」。

至於後續如何跟所有業者或是各部會合作，柏鴻輝表示，國防部立場是開放的，也希望利用這次機會，感謝國人對國軍的重視，讓國軍把握這機會告訴國人，今天所有在國軍一線守護國家安全，是因為國人的支持使戰力有效發揮，這是國人給予軍人的鼓舞。

另外，海委會主委管碧玲也說，海巡署軍職同仁有8179位，所以這樣的措施海巡署同仁也同感振奮，基本上是創造一種無形的價值，這種身份的榮耀感，會讓同仁對自己的工作感到驕傲，這2年多來，一直鼓勵同仁要為自己的工作感到驕傲，因為榮譽感是責任感的內涵，這樣的身份榮耀的給予，對於國軍同仁、海巡的軍職同仁，是很大的鼓勵。

李慧芝補充，交通部長陳世凱在院會中提到，敬軍愛軍的相關措施，在溝通的過程中航空公司也非常主動積極，大家都展現出敬軍愛軍的舉動。陳提到，很多航空公司願意進行商務艙升等，這當中有很多細節都是靠航空公司的努力以及交通部與其他部會的協調，這部分也是要展現對國軍及海巡的支持跟愛護。