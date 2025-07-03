盼在野別刪特別預算　管碧玲哽咽：讓肉身肉眼執法走入歷史

▲海委會主委管碧玲哽咽。（圖／翻攝自YouTube／行政院）



記者陳家祥／台北報導

為了因應美國對等關稅，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」共4100億，其中，1500億的強化國土安全韌性經費，編列在國防部、海委會、農業部、內政部4部會。海委會主委管碧玲今在院會後記者會說明時一度哽咽，疾呼「海巡守護國家，國家要守護海巡」，盼海巡能藉此機會進行第二波轉型，讓肉身肉眼執法的時代走入歷史。

立法院今針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」進行協商，行政院版本規模達4100億，國民黨團版本則包含普發萬元現金、民眾黨則有普發6000元，最快有望明日三讀通過。

但普發現金的來源就是1500億的強化國土安全韌性經費，會直接影響到國防部、海委會、農業部、內政部4部會，管碧玲在記者會上一度哽咽、無法言語，疾呼「海巡守護國家，國家要守護海巡」。

管碧玲指出，過去15年，政府投入784億海巡造艦計畫，馬總統時代投入228.63億，蔡總統以來投入555.39億，讓海巡可以有第一波轉型，台灣海巡可以有新的大艦可以在海上守護海疆，這代表精銳的海巡是超越黨派的共識。

「這次的特別預算，是海巡的第二波大轉型。」管碧玲說，這當中有兩個層面，第一是角色轉型，海巡已從過去對大目標的執法，轉型為針對小目標侵擾的國安角色，這使得海巡的情、監、偵裝備必須全面導入新科技，這也是特別預算中很重要的一塊。

第二，是海巡體質的轉型。管碧玲提到，海巡守望哨還在用手持望遠鏡用肉眼看、還是用汽機車在馬路用肉身巡邏，必須盡速引入無人智慧技術，要從平面無夜間能力，進化為立體海空全天候的偵蒐能力，讓海巡肉身肉眼執法的時代走入歷史。

管碧玲強調，台灣海巡的第二波大轉型，將從平面偵蒐進入海空一體、從肉身肉眼執法要進化為科技替代、要從夜盲轉型為24小時不間斷的監控、從水下的無知要升級為全海域感知，從執法轉化為守護國安的角色。因此，再次誠懇地拜託國人朝野支持特別預算，「海巡守護國家，國家要守護海巡」。