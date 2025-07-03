周萬來要求控管考察費　綠委批：藍白砍預算又延會「自作自受」

▲立法院祕書長周萬來報告並備質詢。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院本會期延會到7月底，甚至可能到8月底，然而因相關議案已審查告一段落，各委員會大量安排考察，但立法院秘書長周萬來行文表示，因國內旅費被通刪20%，且至6月底已用63.58％，呼籲各委員會「覈實管控」，若預算用罄將停止支用。不少綠委認為不意外、自作自受，藍白兩黨砍預算又延長會期增加預算使用率，同時要求基層人員省錢，無非就是在刁難政府機關運作，周萬來能做的就是依法提出辦追加，或動用特費經（特別費），這才是他該辦的。

據《中國時報》報導，立法院秘書長周萬來1日發文給各委員會，主旨為「為因應114年度中央政府總預算案審查決議，有關國內旅費通案刪減20％且不得流用之限，請妥為覈實控管相關預算之執行，以符規定。」內文指出，截至今年6月30日止，國內旅費科目年度預算執行率已達63.58％，為避免該科目下半年度無預算可支應，請各委員會妥為覈實控管，倘年度中該項預算已用罄，將依規定停止支用。

就有立委助理私下表示，上半年屬於法案會期，法定會期只到5月底，現在表定延會到7月底，但很多委員會內已經沒有法案可以審了，只好一直安排考察和公聽會，很多召委辦公室都到處詢問各委員辦公室有沒有需要考察，再加上旅費預算被砍，會發生旅費提早用盡的情況也不意外。

身兼教育及文化委員會召委的民進黨立委林宜瑾也說，周萬來一紙函文所反映的，絕對不只是立法院的國內旅費問題，更凸顯出在藍白兩黨濫刪國家預算浩劫後，傷痕累累的台灣每走一步都是艱辛。藍白不分青紅皂白通案刪減多項政府運作所需經費，當中包含：中央各機關水電費、政策業務宣導費、一般事務費等，旅費只是眾多受影響項目之一。

林宜瑾認為，預算遭濫刪第一時間受衝擊的，永遠是基層公務體系受雇者，接著就是對公共服務有需求的民眾。扮演橡皮圖章陪著藍白兩黨亂審預算的周萬來，一紙函文無非承認了濫刪預算確有苦果，而且要由委員會基層人員先吞下。

林宜瑾說，藍白兩黨既砍預算又延長會期增加預算使用率，同時要求基層人員省錢，無非就是在刁難政府機關運作。此等對政府機關的刁難與惡意限制，絕對不只發生在立法院，各部會共同受害，「藍白惡搞預算，就是在惡搞我們的國家台灣！」

民進黨立委鍾佳濱則說，在野黨硬在沒必要情況下延會，造成委員會經費使用超出前年預期，民進黨質疑這樣延會沒必要，實質上也看到延會期間沒進行定期會議中的常態法案立法、審查，居多數在野黨通通跑去反罷免，早在當時要通過延會時，民進黨就提出示警，也表達反對，但反對歸反對，藍白居多數的國會還是硬生生通過。

鍾佳濱指出，不論什麼原因，實務上已造成周萬來發現，原定編列今年要使用的各委員會支用預算已經不敷使用，他能做的難道是對抗國會多數嗎？「他向來就是服膺國會多數啊！」國會通過延會時，他有無站在此立場事先提出預警、提醒？事後發函要各委員會撙節預算，顯然超乎他秘書長職權。

鍾佳濱認為，現在事情已經發生了，周萬來能做的就是依法提出辦追加，或動用特費經（特別費），這才是他該辦的。至於國會多數委員延會不開會，要辦各種考察、其他事情，可能發生很多費用的支應，也是國會多數要去面對負責的，這不是他秘書長可以決定承擔的，難道他可以發函給委員會當糾察隊，指導國會多數怎麼做？若他真能指導國會多數怎麼立法、修法或表決，早該講啦，現在才講，真的是反果為因、導因為果。

民進黨立委陳培瑜則說，周萬來跟韓國瑜一樣打人喊救人，相信不只國民黨委員排案辛苦，其實每個委員會都苦惱，既沒有法案要審，又要拼命考察，痛苦的不是只有立法院。再次提醒，現在延會到7月底，但之前黃國昌提案要到8月底，痛苦是全台灣人民一起承擔，「因為我們要看到他們繼續在立院胡搞瞎搞，甚至推出更多荒謬、健達出奇蛋方案」。

民進黨立委吳思瑤認為，惡砍預算其實立法院受傷程度相對是輕微，藍白惡砍預算，下手之重，鎖定各部會國際旅費，就是要讓台灣外交走不出去，各部會為國際發聲行動被禁聲、消音。是藍白要延會，延會又不開會幹嘛延會？看到真的笑掉大牙，這真的是史上最好笑笑話，錢不夠韓院長自己想辦法，也請藍白好好考慮，是不是要延會到831，否則延長1個月，考察又沒錢，韓院長自己去頭痛吧！但韓院長可以協助各黨溝通，不需要延長到8月底。