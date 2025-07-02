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快訊／10天狂震850次！日鹿兒島縣凌晨又搖　最大規模5.1

▲▼日鹿兒島縣凌晨再搖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日鹿兒島縣凌晨再搖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海再度發生強震，根據日本氣象廳最新資料，當地時間2日凌晨4時32分（台灣時間2日凌晨3時32分），鹿兒島縣十島村觀測到最大震度5弱的搖晃，震央位於吐噶喇列島近海，地震規模為芮氏5.1，震源深度約16公里。這也是該地區自上月21日進入地震頻發狀態後，再次出現的顯著強震。

根據氣象廳統計，從當地時間6月21日至7月2日上午6時止，吐噶喇列島周邊已累計發生847次震度1以上的地震，其中包含數起震度5弱的強烈搖晃。此次地震發生後，短短1個半小時內又觀測到4次有感地震，其中2次為震度2、2次為震度1，顯示地震活動仍未趨緩。

氣象廳指出，最強烈的搖晃發生在鹿兒島縣十島村的惡石島（あくせきじま），龍美市與小寶島也出現震度3，其餘地區觀測到震度2至1的搖晃。此次地震規模與6月30日的規模5.3相當，震源位置也幾乎一致。

初期速報中震源深度約為30公里，後續分析修正為16公里；地震規模也由原速報值5.0上修至5.1。

所幸此波地震未引發海嘯，但由於餘震不斷，氣象廳呼籲當地民眾持續警戒，包括土石滑落、建築物損壞等次生災害，並注意未來可能出現的同等級或更強搖晃。

在惡石島經營民宿的坂元勇表示：「當時正在睡覺，突然聽到『咚』的一聲驚醒，接著發生縱向搖晃，大約持續15秒。雖然東西沒有掉落或傾倒，但建築物發出嘎嘎聲，真的很害怕會倒下。」

坂元提到，「最近地震接連發生，不知道會不會出現更大的地震，也不知道會持續到什麼時候。有些居民甚至因此無法入睡，我覺得現在也需要心理層面的支持。」

針對目前狀況，地震專家、東京大學地震研究所教授酒井慎一分析，從震源位置與深度來看，這次應屬於陸側板塊內部斷層活動，可能為一種「正斷層型」地震，地殼可能是由西北與東南方向的拉力造成岩層錯動。

酒井強調，「過去吐噶喇列島近海的地震活動，有時會持續數日甚至數個月後才趨緩，但由於相關資料不足，仍無法判斷是否會出現更大的地震。」

此外，若未來發生規模6.5左右的大地震，有可能會引發海嘯。酒井提醒，若感受到強烈搖晃，應立刻遠離海邊，確保自身安全。

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