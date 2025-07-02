「想玩1縣市」他一查吃住愣了！PTT只推日韓：隨便一個鄉下都屌打

▲原PO猶豫是否去澎湖玩，還是乾脆出國。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友透露，猶豫10月旅遊該選擇國內的澎湖，還是飛出國到日本或韓國。結果查了澎湖的機票與食宿費用，發現其實花費也不低，讓她忍不住思考「那乾脆出國好了？」貼文一出，全場一致建議，除非有花火節加持，不然寧願出國「日本隨便一個鄉下都屌打國旅」、「機票差不多，選出國，等老了再玩離島」。

一名網友在PTT表示，想趁10月放假來趟輕旅行，選擇離島澎湖作為選項之一，殊不知一查機票與餐飲、住宿開銷後，「感覺也不算很便宜！」

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對此，原PO坦言，與其花一樣的錢，不如飛日本、韓國旅遊，因此好奇拋問「有人去澎湖玩過，覺得CP值高嗎？」

文章曝光後，全場一致建議出國，「玩超過3天就去日本」、「一定是出國好嗎？去澎湖當盤子喔」、「機票差不多，選出國，等老了再玩離島」、「10月去日本正合適，微涼而已；釜山也不錯，主要是蟹類開始出了」、「日本隨便一個鄉下都屌打國旅」、「去澎湖不如去沖繩，一樣要坐飛機還差不多錢，沖繩CP值更高」、「我會選濟州島或沖繩」。

其他網友也直呼，「澎湖去一次即可，建議花火節再去」、「澎湖其實還不錯玩，有花火節再去比較不會太無聊，部分物價上有可能比本島還貴」、「薰衣草森林浮潛很棒，我覺得比綠島和蘭嶼的都還漂亮」、「10月去澎湖就有些風浪了，有些跳島行程會因風浪太大取消」、「10月風很大，很多活動沒開放了，不建議去，尤其如果是要租機車」。