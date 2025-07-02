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涉嫌參與「尹錫悅戒嚴」決策？　特檢傳喚前國務總理韓悳洙

▲▼南韓前總統尹錫悅28日接受特檢傳喚偵訊。（圖／達志影像）

▲南韓前總統尹錫悅6月28日接受特檢傳喚偵訊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂與外患等罪。對此，特別檢察組今（2）日上午傳喚前國務總理韓悳洙、前產業通商資源部長安德根至首爾高等檢察廳接受偵訊，以釐清兩人是否曾介入尹錫悅的戒嚴決策過程。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，特別檢察官趙垠奭負責指揮特別檢查小組偵查尹錫悅涉及主導內亂、外患等罪嫌，他傳喚去年12月初戒嚴時擔任國務總理的韓悳洙，要求其務必於2日上午10時到案接受偵訊。為此，韓悳洙2日上午9時52分抵達首爾高等檢察廳；同一時間，安德根也抵達現場，準備接受偵訊。

▲▼特檢2日上午傳喚前國務總理韓悳洙接受偵訊。（圖／達志影像／newscom）

▲特檢2日上午傳喚前國務總理韓悳洙接受偵訊。（圖／達志影像／newscom）

現場記者詢問，「請問你們是以什麼身分出席」、「請問你們認為自己是尹錫悅前總統濫用職權下的受害者嗎」、「請問（戒嚴時）你們在什麼文件上簽名」、「請問你們如何看待自己是否涉嫌協助發布戒嚴」；對此，韓、安兩人不發一語，快步進入室內。

特別檢察官小組目前正在釐清，尹錫悅是否在發布戒嚴前後所召開的國務會議上，向國務委員們濫用職權，以及部分國務委員是否介入尹錫悅發布戒嚴的決策過程，以此判斷是否為戒嚴決策的共犯。

特別檢查小組懷疑，韓悳洙、安德根等部分國務委員們可能事前早已得知尹錫悅發布緊急戒嚴的計畫，然而不僅「知而不報」、甚至還涉嫌參與決策過程。

▲▼特檢2日上午傳喚前產業通商部長安德根。（圖／達志影像／newscom）

▲特檢2日上午傳喚前產業通商部長安德根。（圖／達志影像／newscom）

據悉，當韓悳洙得知即將發布戒嚴，曾走進總統辦公室內，向尹錫悅要求「是否該傳喚其他國務委員們，徵詢他們的意見」；之後，總統辦公室附屬室的職員們緊急聯繫其他國務委員。對此，檢方懷疑，這個動作恐怕是為了滿足發布緊急戒嚴時「召集最低限制之必要人員」的條件。

前總統秘書室第一附屬室長姜義求今年2月接受檢察廳非常戒嚴特別搜查本部的偵訊時曾透露，「（去年12月3日）戒嚴當天晚間9時以後，總統（尹錫悅）曾經透過一份名單，要求崔相穆（經濟副總理）、宋美玲（農林畜產部長）、曹圭鴻（保健福祉部長）、吳姈姝（中小企業新創部長）、朴庠禹（國土交通部長）、安德根出席。」

另外，特別檢察官也質疑，尹錫悅在宣布實施非常戒嚴後，曾經再度撰寫一份新的戒嚴宣告文，而韓悳洙可能在該份文件內簽名，只不過韓悳洙認為一旦此事外洩可能招致龐大爭議，因此要求作廢該份文件。

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