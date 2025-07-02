７/５大地震倒數！　回顧歷年「沒成真」的末日預言

▲「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」的說法，近期在台日網路社群間瘋傳。（示意圖／翻攝自Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」的說法，近期在台日網路社群間瘋傳，引發不少人擔憂。這項預言出自日本漫畫家龍樹諒過去出版的作品，然而回顧歷史，不論是馬雅曆法的世界末日，還是Y2K電腦災難，這些曾引發全球恐慌的「末日預言」，最終都沒有發生。

龍樹諒1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中，記錄了多個她在夢中見到的畫面，包括曾精準預測2011年311東日本大地震，後來在出版重製版時，她又公開了一個關鍵夢境，提到「2025年7月5日」將發生大規模地震，震央位於台灣、菲律賓與日本三地交界的海域，還伴隨巨大海底爆炸與海嘯。

不過，龍樹諒本人已多次澄清，她並非預言家，漫畫只是根據夢境內容創作，而夢中出現的日期「不代表現實中會發生事件」。她也強調，「7月5日不一定會發生大事」，希望外界不要過度解讀。

類似的「世界末日」預言，其實過去屢見不鮮。從西元1000年基督徒恐慌世界終結、1999年諾查丹瑪斯預言災厄、2000年Y2K電腦危機、2003年「Nibiru行星撞地球」、到2012年馬雅曆法預測末日，再到2021年有人誤解曆法重新預言世界終結，這些預言當時都造成社會不安，但最終全都沒有發生。

在台灣，2000年與2012年兩次預言也曾引起搶購糧食與物資潮，但最後證實只是虛驚一場。

對於「7月5日大地震」的網路謠言，日本高僧三木大雲也在YouTube頻道中回應。他透露，日前曾與龍樹諒會面，並轉述她的說法，強調「只是畫出夢境內容，並沒有任何災難預言的意圖」，呼籲大家冷靜看待，不要陷入恐慌。