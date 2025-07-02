美日貿易協議卡關！川普嗆「不太可能談成」　擬開徵35%關稅

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普2日表示，不看好能與日本在9日前敲定貿易協議，還威脅將日本進口商品的關稅提高至30%甚至35%。他不滿日本不開放美國稻米市場，並直指雙方汽車貿易嚴重失衡，痛批日本「很強硬」。

根據《日經亞洲》報導，川普（Donald Trump）在空軍一號上受訪時直言，日本不願開放美國稻米進口，還有雙方在汽車貿易上的失衡問題，「我不確定我們是否能達成協議，我對日本的機會感到懷疑，他們真的很強硬。」

白宮官員也透露，川普政府將把與日本的談判擱置，優先處理與印度等其他貿易夥伴的協商。

據悉，美方原本在4月宣布實施對等關稅後，針對特定國家的附加稅率暫緩90天，期限即將在7月9日到期。若日本無法爭取延長，出口美國商品恐面臨24%總稅率，包含14%附加稅與10%基準稅。如今川普再拋出調升至35%的說法，無疑加大施壓力道。

儘管日本政府持續要求美方全面豁免汽車關稅，但川普仍重申會維持對日汽車關稅，同時對美日貿易逆差表達不滿，導致談判情勢更加嚴峻。

日本負責美方談判的代表、眾議員赤澤亮正（Ryosei Akazawa）6月下旬赴華府展開第七輪協商，卻未能與主責的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面，最終黯然返國，顯示雙邊溝通陷入僵局。