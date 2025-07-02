美參院表決「大又美法案」51：50闖關成功　范斯投下關鍵同意票

▲美國參議院表決大又美法案，副總統范斯（JD Vance）關鍵同意票讓法案闖關成功。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國參議院1日表決總統川普主導的大又美法案，由於有3名共和黨參議員投票反對，導致票數一度出現50比50僵持，最後由副總統范斯（JD Vance）投下關鍵同意票，讓法案以51比50票闖關成功，接下來將送交眾議院進行表決，若是眾議院未來也投票通過，法案就可以交由總統簽字成為正式法律。

大又美法案內容將延長川普在第一次任期內通過的企業與個人減稅政策，並為民眾的小費、加班費收入和汽車貸款提供稅收減免。法案也將取消前總統拜登任內通過的許多綠色能源獎勵措施，同時收緊針對窮人的醫療和食品補助計畫。

除此之外，法案還將為川普政府打擊非法移民的行動計劃提供預算，將可使邊境增聘數萬名執法人員，具備每年驅逐多達100萬人的執法能力，以及增加軍費開支，包含用於造船、更新彈藥系統、提高軍人生活品質及打造金穹飛彈防禦系統。

然而法案減稅又大量增加開支，許多人擔心國家預算赤字失控，無黨派機構國會預算辦公室就估算，如今政府債務已高達36.2兆美元，而法案將在未來十年內再多增加約3.8兆美元債務，目前美國債務總額已達到GDP的124%，評級機構近期已下修美國信用評級，市場對美國債務擴張的擔憂日益加劇。

民主黨也指出法案根本是劫貧濟富，無黨派國會預算辦公室分析，法案會使富裕家庭及中等收入納稅人增加收入，卻會造成貧困家庭每年的收入減少。此外，法案過度減少社福開支、導致國債暴增也引發不少共和黨議員不滿，眾議院投票結果仍有變數。

