范斯曝「川普主義」外交3原則　必要時動武、打完秒撤軍

記者張方瑀／綜合報導

美國副總統范斯25日晚間在俄亥俄州共和黨晚宴上發表演說，針對美國轟炸伊朗核設施一事，公開闡述所謂「川普主義」（Trump Doctrine）的核心外交原則，強調面對威脅時，美國應以清楚目標為導向，優先透過外交解決，必要時則毫不猶豫動用軍事手段。

根據NBC報導，范斯（J.D. Vance）在現場明確指出，「我所謂的川普主義，其實很簡單。第一，要清楚表達美國的利益，這次的重點就是伊朗不能擁有核武；第二，要強勢地透過外交方式處理問題。」

范斯強調第三點，「當外交不管用了，那就用壓倒性的軍事力量解決，然後趕快撤出，別讓事情演變成一場長期戰爭。這就是川普主義。」

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）。（圖／達志影像／美聯社）



范斯表示，這場行動展現了真正的美國領導力，「對那些擔心戰爭變成泥沼的美國人來說，我覺得總統已經用行動迅速解決了這個擔憂，我們不只摧毀了伊朗的核計畫，還做到零美軍傷亡。這就是有強勢美國領導力的結果。」

范斯稍早也在社群平台X上強調，川普主義不只對美國國內有益，也能讓全世界變得更好。

不過，美方對伊朗核設施造成的實際損害仍有不同評估。根據美媒24日引述國防部初步機密報告指出，美軍21日空襲雖摧毀部分設施，但並未徹底摧毀伊朗的核子能力，整體核計畫「可能僅延後數個月」，恐難達成徹底遏止的目標。