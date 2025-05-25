美國不再獨霸！　范斯警告：中俄「從海洋到太空」全面威脅

▲ 范斯警告，曾經獨霸天下的美國如今進入危險的新時代。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統范斯（JD Vance）23日於馬里蘭州安那波利斯的美國海軍學院畢業典禮上發表演說，直言美國正進入一個「非常危險的新時代」，中國、俄羅斯等國意圖在各個領域擊敗美國，強調川普政府將結束過去不明確的軍事任務，轉向以現實主義為基礎，以核心國家利益為導向的外交政策。

綜合《福斯新聞》及《塔斯社》，范斯指出，冷戰結束後，美國在空域、海洋、太空及網路等全球公共領域的控制權幾乎無人挑戰，但如今美國獨霸的時代已經結束。中俄等國正從頻譜、低地球軌道、供應鏈到通訊基礎設施等領域，對美國構成嚴重威脅。

他回顧冷戰後的外交政策，批評過去幾屆美國政府在外交政策上進行「長期實驗」，犧牲國防與聯盟關係，轉而從事國家建構（Nation-Building），干預與美國核心利益關係不大的外國事務，且錯誤認為經濟整合自然會帶來和平，期望其他國家自動接受西方價值觀與制度，導致美國錯失應對中國等競爭對手崛起的時機。

范斯強調，政府已經改變外交政策方向，不會再讓美軍承擔不明確或無限期的海外任務，未來若要派兵參戰，將以明確目標與周全規劃為前提，為此政府也正投資創新並簡化武器採購流程。

最後他祝賀畢業生的同時提醒，他們未來將在這個危險新時代承擔軍隊領導重任，肩負維護國家安全的使命，呼籲須更加聰明謹慎，「我們不能再假設我們的軍事行動不會有代價」。