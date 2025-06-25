范斯曝「伊朗400kg濃縮鈾」仍完好無損！　衛報：美軍轟炸前已轉移

▲美國副總統范斯（JD Vance）稱，伊朗的濃縮鈾可能在美軍的轟炸下仍完好無損。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國副總統范斯（JD Vance）近日指出，儘管美軍對伊朗的3處核設施展開空襲行動，但伊朗的濃縮鈾儲備並未受到摧毀，仍「完好無缺」。伊朗被認為持有約400公斤的濃縮鈾，已逼近足以生產核武的等級。據傳，這些濃縮鈾早已被伊朗當局轉移。

范斯23日接受《福斯新聞》訪問時表示，當前真正的問題並非「伊朗究竟將濃縮鈾存放在哪裡」，而是「伊朗是否具備將其升級至武器級，並製造成核武的能力」。有消息指出，伊朗將濃縮鈾主要存放於伊斯法罕的核設施，該處設有關鍵的轉化設施，能將鈾轉化為可以進一步送進離心機濃縮的型態。

根據《衛報》報導，聯合國原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）近日坦言，這些濃縮鈾可能已經被伊朗轉移。IAEA的核查小組自從戰事爆發後，就無法再進入伊朗核設施，對現況也不得而知。

儘管美軍日前對福爾多、納坦茲和伊斯法罕等3處核設施展開空襲，對設施本體造成嚴重破壞，但消息指出，實際存有的濃縮鈾很可能早已轉移。

對此，范斯表示，「我們的目的是封存這批鈾，我認為已經成功了。」他進一步解釋，空襲的重點是摧毀濃縮設施，阻止伊朗將60%濃度的鈾提升至武器級的90%，「這才是真正的關鍵」。

他強調，就算濃縮鈾被轉移，也不影響這次任務的成效，「因為伊朗已經無法將這批鈾轉換成武器鈾級別」，這也正是美方此次行動的真正目標。

前聯合國核武器稽查官艾布萊特（David Albright）接受CNN訪問時指出，目前仍有部分離心機「下落不明」，這些未納入監控的裝置也必須一併處理，才能算是美國的任務成功。他表示，「有一部分任務的確已經完成，包括濃縮鈾的庫存處理。我希望那些鈾真的被掩埋了，但據我們了解，伊朗把其中一部分帶走，帶去哪裡我們也不知道。」

范斯在接受ABC節目《本周》訪問時也提到，接下來數周美方會持續處理這批燃料的去向，「我們會與伊朗進行對話，討論如何處理它」。但伊朗方面態度強硬，明確表示不願針對鈾儲備進行討論。這批鈾或許也成了伊朗手上少數的「談判籌碼」之一。

葛羅西則透露，國際原子能總署最後一次看到這批鈾，是在以色列首次對伊朗發動攻擊前一周，當時他們仍在現場執行稽查任務。葛羅西受訪時坦言，「伊朗從未掩飾，這些材料已經受到保護。」