范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

▲副總統范斯（JD Vance）形容美軍行動成功「摧毀」德黑蘭的核能力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下令空襲伊朗三處核設施後，副總統范斯（JD Vance）23日受訪表示，這波精準打擊讓伊朗再也無法製造核武，形容行動成功「摧毀」德黑蘭的核能力，不過當被問及高濃縮鈾的去向時，他則選擇避而不談，引發外界對實際戰果的質疑。

范斯接受《福斯新聞》專訪時指出，「伊朗原本非常接近擁有核武」，但在美軍出手後，對方的設備已不可能再進行核武製造。他形容這場行動不僅是結束12天戰爭，更是「中東和平全新篇章」的開始。

對於外界關切的高濃縮鈾位置，范斯未正面回答。他僅說，「這不是最重要的問題」，強調美國的目標是破壞伊朗將濃縮鈾轉為核武的能力，「我們的任務就是把鈾埋起來，我相信我們已經做到」。

儘管川普多次宣稱，這波空襲「完全摧毀」了伊朗三處關鍵核設施，但根據CNN報導，有初步評估指出，美軍似乎保留了最具威力的炸彈，未對其中一座設施全面動用，使外界懷疑是否真如官方所說「徹底完成任務」。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）也在稍早表示，「現在還太早」判斷伊朗是否完全喪失核能力。他認為，儘管行動有效，但對方是否仍保留部分高濃縮鈾，仍待進一步評估。

范斯則補充，即便伊朗成功轉移部分60%濃縮鈾，只要失去進一步提煉至90%的能力，並且無法將其轉為核彈頭，也等於無法真正製造核武，「我們摧毀的是他們的濃縮能力與轉換能力，這才是關鍵。」

最後范斯警告，若伊朗日後企圖重啟核計畫，「將再次面對美軍的直接打擊」。他也透露，接下來數小時內，伊朗與以色列之間的報復攻擊可能告一段落，美方正努力推動「長期和平機制」，盼為中東局勢畫下句點。