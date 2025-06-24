　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

▲副總統范斯（JD Vance）形容美軍行動成功「摧毀」德黑蘭的核能力。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下令空襲伊朗三處核設施後，副總統范斯（JD Vance）23日受訪表示，這波精準打擊讓伊朗再也無法製造核武，形容行動成功「摧毀」德黑蘭的核能力，不過當被問及高濃縮鈾的去向時，他則選擇避而不談，引發外界對實際戰果的質疑。

范斯接受《福斯新聞》專訪時指出，「伊朗原本非常接近擁有核武」，但在美軍出手後，對方的設備已不可能再進行核武製造。他形容這場行動不僅是結束12天戰爭，更是「中東和平全新篇章」的開始。

對於外界關切的高濃縮鈾位置，范斯未正面回答。他僅說，「這不是最重要的問題」，強調美國的目標是破壞伊朗將濃縮鈾轉為核武的能力，「我們的任務就是把鈾埋起來，我相信我們已經做到」。

儘管川普多次宣稱，這波空襲「完全摧毀」了伊朗三處關鍵核設施，但根據CNN報導，有初步評估指出，美軍似乎保留了最具威力的炸彈，未對其中一座設施全面動用，使外界懷疑是否真如官方所說「徹底完成任務」。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）也在稍早表示，「現在還太早」判斷伊朗是否完全喪失核能力。他認為，儘管行動有效，但對方是否仍保留部分高濃縮鈾，仍待進一步評估。

范斯則補充，即便伊朗成功轉移部分60%濃縮鈾，只要失去進一步提煉至90%的能力，並且無法將其轉為核彈頭，也等於無法真正製造核武，「我們摧毀的是他們的濃縮能力與轉換能力，這才是關鍵。」

最後范斯警告，若伊朗日後企圖重啟核計畫，「將再次面對美軍的直接打擊」。他也透露，接下來數小時內，伊朗與以色列之間的報復攻擊可能告一段落，美方正努力推動「長期和平機制」，盼為中東局勢畫下句點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普出招壓制伊朗！停火關鍵曝　以色列設1條件才點頭
川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲
偽造「鄭文燦案」惡檢起底！前女友控掐脖劈腿　合照徐巧芯曝光
88歲香港知名武術指導　墜樓輕生亡
美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場
博恩「IG退追賀瓏」喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純
以伊停火關鍵曝光！　川普認為將持續到永遠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮：以色列同意1條件全面停火

川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

卡達居中斡旋成功！　川普：我認為停火將「持續到永遠」

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

白宮：以色列同意1條件全面停火

川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

卡達居中斡旋成功！　川普：我認為停火將「持續到永遠」

范斯稱美軍已「徹底摧毀核設施」　外界質疑戰果

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

警告北京擴軍非為閱兵　北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

美眾院通過「不歧視台灣法案」　挺台加入國際貨幣基金

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

成交率飆升5成！3成房仲搶搭591「AI助手」熱潮

騎士轉彎沒打方向燈辯：剛好壞掉　找車行老闆作證卻成打臉鐵證

白宮：以色列同意1條件全面停火

川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

7月要來了！　4生肖得防災

「TOYOTA、LEXUS全新雙門跑車」上路測試！搭載V8渦輪油電動力

林岱樺詐助理費案起訴10人　通法寺住持釋煌智80萬交保

憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲

川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

SB19見到「乖乖」超快樂

國際熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

川普突襲伊朗！俄警告：潘朵拉盒子已打開

卡達居中斡旋　川普：停火將持續到永遠

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

台灣有事撤離計畫　日本在沖繩設避難所

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕

傳美國駐敘利亞軍事基地遇襲

更多熱門

相關新聞

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

美軍於伊朗當地時間22日凌晨出動7架B-2轟炸機，對伊朗境內福爾多、納坦茲與伊斯法罕3處核設施發動空襲，創下美軍史上最大規模的B-2出擊紀錄。美國總統川普與白宮皆宣稱此次行動是「輝煌的軍事勝利」，核設施已被「徹底摧毀」，但多項情報與專家觀察指出，福爾多遭嚴重破壞，但並未完全摧毀，而且伊朗早已預先將部分關鍵設備與濃縮鈾轉移他處。

北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

美眾院通過不歧視台灣法案　挺台加入IMF

美眾院通過不歧視台灣法案　挺台加入IMF

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

伊朗空襲報復美軍後　中東各國領空重新開放

關鍵字：

以色列伊朗核武核設施軍武國際軍武川普北美要聞范斯

讀者迴響

熱門新聞

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面