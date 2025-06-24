賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨轟：一邊大罷免一邊全台團結

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德近日在「團結國家十講」的第二場演說中提到，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次次選舉、罷免，如同打鐵鑄劍，百鍊成鋼、打掉雜質。對此，台灣民眾黨24日在臉書撰文批評，「一邊搞大罷免，一邊要全台團結，賴清德總統的團結教科書，邏輯沒人看得懂。」

民眾黨表示，賴總統以大量歷史事例堆疊「團結」的光輝意義，但真正目的是試圖打造一個「只要不支持民進黨，就是破壞團結」的定調。事實上，真正破壞團結、破壞民主制度的，正是口口聲聲談民主，實際上卻讓國家機器追殺異己的作為。

民眾黨指出，賴總統明明不是在選舉造勢場，卻頻繁停下向群眾提問：「大家贊不贊成？認不認同？請大家掌聲鼓勵！」倘若真的對自己的說法那麼有自信，又何必三不五時向民眾「討拍」？還是說，他其實也知道自己這套矛盾邏輯連台下支持者都說服不了？

民眾黨表示，賴總統說「台灣從戒嚴走到民主，是全體人民團結的成果」，但民進黨政府掌握權力後，卻將為人民監督政府、制衡權力的在野黨視為「障礙」與「雜質」，甚至動用國家機器全面追殺、搜索、羈押，現在還主導大罷免要「打掉雜質」，殲滅所有不贊成民進黨的聲音。

民眾黨要敬告賴總統，人民是國家的主人，即便與您有著不同的意見，但絕非您與民進黨眼中必須被打掉的「雜質」。一個政黨從反對戒嚴起家，如今花了40年又想走回一黨獨大、威權獨裁的老路，何其諷刺？

▲總統賴清德出席團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）



民眾黨指出，賴總統聲稱「族群」與「國家認同」可能影響台灣的團結，民進黨要用民主來解決這兩個問題，但民進黨自己才是操弄認同、切割族群、製造內部對立的主謀，綠營從總統、閣揆、立委，到親綠名嘴、網軍側翼，把所有對政策不滿、提出批評，合理監督預算的在野黨或一般人民，一律抹紅為「中共同路人」、貼上「破壞團結」、「親共滲透」的標籤，這種在國家內部製造敵人的做法，稱得上是團結與民主嗎？

民眾黨批評，賴總統一直強調中共滲透對台灣的威脅，卻始終拒絕面對共諜佈滿府院黨，尤其是國安會秘書長吳釗燮 長期縱容親信與中國關係密切、洩露機敏訊息，賴清德總統對此毫無作為，那又要如何叫人民團結反共？這難道不是雙標？不是假團結？

民眾黨強調，「大罷免」不是反滲透，也不是人民作主，更不是守護台灣，而是肅清在野，破壞民主。真正的團結，應是讓不同立場、不同政黨都能安心發聲、理性辯論。民進黨如果真想團結，就應停止鬥爭在野黨。否則團結十講就算增加到一百講、一千講，民眾也聽得出這只是掩蓋濫權的假象而已。

民眾黨重申，「真正的民主不怕異議；真正的團結，是容得下監督與不同聲音的台灣。」