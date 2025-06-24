「賴清德知道郭昱晴老公賺紅錢？」　徐巧芯糾疑點：犯欺君之罪

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨不分區立委郭昱晴近日捲入爭議，其丈夫曾在大陸擔任公司董事的消息引發質疑。國民黨立委徐巧芯今（24日）直指，民進黨主席賴清德在徵詢郭昱晴時，是否知悉「內地晴、紅師丈」的背景，批評此事恐涉及「欺君之罪」。

徐巧芯強調，郭昱晴的丈夫不僅曾擔任大陸「研鷺懿生物科技公司」董事，該公司更於去年10月19日向廈門市主管機關申請解散，而這一時間點恰好與民進黨徵詢郭昱晴出任不分區委員的時期相近。她質疑，若郭昱晴的丈夫只是台灣公司派往大陸的專業經理人，為何在身份敏感之際，公司需要整體解散，而非單純離職？

徐巧芯進一步痛批，民進黨一邊高喊反共口號，卻無法說清楚郭昱晴夫婦的「紅錢」關係。她形容此事為「業力迴向」，並諷刺，「說人舔共，自己卻舔到拿了特許；說人親中，結果自己一口一個內地長，內地短的。」她更以戲劇比喻，「小時候看《我在墾丁天氣晴》，長大後看《我在中國內地晴》。」

針對郭昱晴解釋，丈夫僅是台灣總公司派遣至大陸處理經貿交流事務，並非外界所言的「紅錢」利益。徐巧芯則酸，賴清德主席在徵詢郭昱晴的時候，到底知道不知道內地晴，紅師丈的事？是當場交代了要趕快處理，處理完了好來當「賴世太保」，還是內地晴與紅師丈竟然斗膽犯欺君之罪，把清德宗蒙在鼓裡？那接下來，是要比照全黨護紅熊，又要全黨護紅師？反共當口號，結果紅錢好香，才是真的！