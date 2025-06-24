快訊／賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」　打掉雜質

▲總統賴清德出席團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，今（24）前進桃園市客家青年會進行第二講「團結」。他在演說中提到，前總統蔡英文拋出的「4個堅持」，有超過8成民眾認同，已是台灣人民最大公約數。他說，這八成力量的發揮，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。

賴清德在演說中，先是以1927年蔣渭水成立台灣民眾黨為例，當時是爭取台灣人的政治權利，蔣渭水喊出「同胞須團結，團結真有力。」他說，現在的台灣，也要團結所有的力量抵抗外來併吞。

賴清德也一一舉例，1949年的古寧頭戰役、1958年的八二三砲戰，當台灣面對中國的武力侵略時，都是不分軍民、族群、黨派，團結守護台灣。他也提到，台灣民主化的過程，從1992年國會全面改選、1996年總統全民直選，到2000年完成首次政黨輪替，見證了團結力量大，實踐主權在民，落實人民當家作主。

接著，賴清德也提到台灣對抗「COVID-19」的成功經驗，以及台灣在世界棒球12強奪冠的例子，強調台灣團結的力量。

賴清德更引述民進黨2004年的「族群多元國家一體決議文」，指出台灣主體性是由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。他也引述「憲法」強調，中華民國認同與台灣認同應互相接納，兩者都是對國家認同的表達方式，不應被曲解為族群對立。

另外，賴清德也提及民進黨1999年的「台灣前途決議文」明確指出，任何有關台灣獨立現狀的更動，須由台灣全體住民以公民投票的方式決定，這才是當前人民的意志。

賴清德更提及，前總統蔡英文於2021年提出的「四個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志，獲得高達8成民意的支持，是團結所有台灣人的新共識。

至於這八成的民意力量要如何發揮？賴清德表示，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍一般，百煉成鋼、打掉雜質，守護民主鋼鐵般的意志。

賴清德說，台灣社會已經有非常巨大的民意，要透過民主程序展現出力量來。他認為，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，也就是「台灣派」跟「中華民國派」就是團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國的侵略併吞。

賴清德指出，團結台灣最大公約數簡單說，民主核心就是在分歧中找到團結，朝野應該捍衛台灣主權，維護民主憲政體制，反共、反侵略、反併吞。他強調，中華民國派「反共」，台灣派「守護台灣」，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派；所以真正中華民國派「反共」，真正的台派「護台」，反共加護台，自然可以推動國家進步，也可以反併吞。

他也秀出一張「拒絕統戰守護台灣」群眾大會的照片，是中華民國國旗跟台灣獨立旗的合影。他說，捍衛主權守護民主壯大台灣，中華民國派反共捍衛主權，台派守護台灣，團結合作是今天台灣主流民意，也是台灣的最大公約數。