賴清德再提祖國論：中共70幾歲而已　無神論者卻用宗教搞統戰

▲ 總統賴清德出席團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，今（24）前進桃園市客家青年會進行第二講「團結」。他在演說中條列五大國安統戰威脅，其中針對國家認同威脅部分，中國都會要求台灣民眾表態，說中華人民共和國是中華民國的祖國，他則重提祖國論；他也點出中國是「無神論者」，但總是用宗教來統戰。

賴清德在演說中，條列了台灣所面臨的「五大國安統戰威脅」：第一，中國對國家主權的威脅，文攻武嚇，用2758號決議文封鎖台灣的國際空間；第二，中國對國軍滲透及間諜活動的威脅，這幾年來國軍無論現役或退役，都是中國滲透吸收作為匪諜的對象。

第三，則是中國也會混淆國人國家認同的威脅。賴清德表示，每次中國的節日，都會要求在中國謀生的台灣民眾表態，說中華人民共和國是中華民國的祖國。他說，去年雙十節有講，中華民國幾歲，已經114歲，中華人民共和國70幾歲而已，簡單明瞭。

賴清德說，第四是中國藉著兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，中國是無神論者，他也用宗教來統戰，還有各種百工百業甚至基層鄰里長、民意代表等各種方式。他表示，我們心存善念要交流，他們是有計劃、有目的要對台灣進行滲透統戰。

第五，中國藉著融合發展吸引台商、台青的威脅。賴清德說，每次都說中國有多好，給年輕人多大的機會，但我們都很清楚中國經濟上碰到困難，年輕人失業率也比台灣高非常多，「家己揹金斗甕，閣替人看風水」，這都是統戰。

賴清德表示，中國對台灣的文攻武嚇統戰威脅想要改變現狀，七大工業國領袖反對，不是只有美國、日本、歐盟，七大工業國每次集會都公開表達立場，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，同時強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。換句話說台海問題不單只是台灣問題，也是國際社會的問題，我們做好我們的責任。

賴清德表示，為了要捍衛台灣、守護民主、保護人民，維護經濟發展的成果，他之前召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，並提出十七項因應策略，希望國人團結合作。行政院召集相關部會，有些要制定法律，有些要提出國家政策，做一個盤點，推動確保國家的生存發展。

賴清德說，希望讓我們的團結成為國家最堅實的防線，團結是我們國家最堅實的防線，也讓台灣的民主之光照亮世界。團結台灣，守護我們的主權國家，就從你我做起，從此時此刻做起。