賴清德：不反共的不是真的中華民國派　反共＋護台可反併吞

▲ 總統賴清德出席團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，今（24）前進桃園市客家青年會進行第二講「團結」。中華民國派「反共」，台灣派「護台」，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派，「反共加護台」自然可以推動國家進步，也可以反併吞，「中華民國派反共捍衛主權，台派守護台灣，團結合作是今天台灣主流民意，也是台灣的最大公約數」。

賴清德在演說中指出，台灣社會已經有非常巨大的民意，要透過民主程序展現出力量來。他認為，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，也就是「台灣派」跟「中華民國派」就是「團結反共，守護民主台灣」，拒絕中華人民共和國的侵略併吞。

賴清德指出，團結台灣最大公約數簡單說，民主核心就是在分歧中找到團結，朝野應該捍衛台灣主權，維護民主憲政體制，反共、反侵略、反併吞。他強調，中華民國派「反共」，台灣派「守護台灣」，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派；所以真正中華民國派「反共」，真正的台派「護台」，反共加護台，自然可以推動國家進步，也可以反併吞。

他也秀出一張「拒絕統戰守護台灣」群眾大會的照片，是中華民國國旗跟台灣獨立旗的合影。他說，捍衛主權守護民主壯大台灣，中華民國派反共捍衛主權，台派守護台灣，團結合作是今天台灣主流民意，也是台灣的最大公約數。