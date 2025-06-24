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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

死亡連署燒！國民黨爆檢調明約談組發會人員　批淪綠營罷免打手

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨組發會主委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為反制綠營掀起的大罷免潮，國民黨在各縣市推動「以罷制罷」行動對部分綠委提出罷免，卻接連傳出不實連署情事，遭到檢調介入調查。針對檢調將於明（25日）傳喚國民黨中央黨部組發會黨工約談問訊，國民黨副發言人康晉瑜痛斥，民進黨先是發動大罷免意圖清除在野黨，現在檢調再於大罷免前一個月約談中央黨部黨工，自甘墮落輪為民進黨政府的大罷免打手，恐嚇在野陣營，此種辦藍不辦綠的雙標，政治力介入痕跡斧鑿斑斑，嚴重斲傷台灣司法公信力。

康晉瑜質疑，早在3個月前，國民黨立委許宇甄、陳玉珍、羅智強、游顥等人，即與律師一同前往北檢告發罷免藍委之罷團涉嫌偽造文書及違反個資法，而迄今檢調查了嗎、約談相關人士了嗎？反觀，檢調面對國民黨的黨公職動輒以大約談、大搜索、大羈押等不符比例原則之形式，促使在野人心惶惶，其意圖製造寒蟬效應的威權心態昭然若揭。

康晉瑜指出，盤點各地罷團罷免藍委的二階違規連署數字高得嚇人，甚至在罷免鄭正鈐單一案件中就高達10,693份，破萬件的違規連署；其餘在6/20中選會公告之各罷免藍委選區之中，也全都高達3000件、5000件，甚至6000件以上，總計逾13萬份的違規連署，檢調不查嗎？如果檢調真的如此在意「錯、偽、抄、假」，那麼以同樣的標準，檢調應該立刻大搜索、大約談相關罷免團體，為何遲遲沒有動作？莫非又在給罷團什麼方便嗎？

康晉瑜批評，在民進黨治下的台灣，本該中立的中選會，選舉日期竟然可以被罷團預知；本該獨立的憲法法庭，解釋憲法竟然可以配合執政黨方向；更令人痛心的是，以至於現在檢調可以再配合當權者於大罷免前哨約談在黨黨中央黨部黨工，恐嚇在野力量，這些該有的中立、法治、民主已逐漸被民進黨摧毀。康晉瑜呼籲支持者，唯有7/26日出門投下「不同意罷免」票，才有機會挽救台灣的未來。

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