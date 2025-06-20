懶人包／24藍委罷免案726投票！　一文看懂星星之火如何燎原

▲台灣政治史上第一次大規模罷免活動，將於726投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2024年12月21日賴清德總統面對國民黨團、民眾黨團在立法院強行通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》修正案時，他表示，民主的紛爭，要用「更大的民主」來解決。外界好奇， 何謂「更大的民主」？2025年1月1日賴清德發表元旦談話，會後記者會時，他說，民主民主、人民作主，人民才是國家主人，人民依法有選舉、罷免、創制、複決的權利，人民可以展現當家作主的精神，這就是他說的更大的民主力量。

接下來2025年1月4日，民進黨立法院黨團總召柯建銘登高一呼強調，針對國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

當柯建銘喊出要罷免41席藍委時，很多人第一個反應是「老柯瘋了」？接下來便出現各種疑問句：這怎麼可能？藍委嗤之以鼻，就連綠委也是半信半疑。

然而不過半年光景，由罷免團體所發動的大罷免竟成為一股沛然莫之能禦的力量，而且歷經一階提議，二階連署，今天中選會終於宣布第一波有24個藍委罷免案進入三階投票，投票日則是7月26日。反觀15個罷綠委案已有13個慘遭出局。

這是台灣政治史上，第一次大規模的罷免活動，無論罷免案的最終結果如何，這波「大罷免潮」都將影響接下來2026 九合一選舉，甚至是2028的總統選戰。

大罷免初燃火苗

2025年大罷免的爆發，並非偶然，而是多重政治因素交織作用的結果，核心來自於立法院的政治僵局、爭議性法案的通過，以及公民社會和主要政黨的積極動員。

2024年大選結果導致「朝小野大」的國會局面。執政的民進黨未能取得過半席次，而國民黨（52席，另有2席無黨籍立委參與國民黨團運作）與民眾黨（8席）合作，形成國會多數 ，使得民進黨立委在立法院表決屢屢挫敗，特別在法案審查和審議預算方面，最終導致朝野激烈對峙，政治運作陷入僵局 。

顯而易見的，藍白陣營聯手通過多項具爭議性法案，其中最受矚目的包括《立法院職權行使法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》等修正案，被民進黨與其支持者稱為「三大惡法」，批評審議程序及條文內容不僅「程序不正義」，更是「毀憲亂政」，最終在2024年5月17日起，公民在立法院外發起大規模抗議行動，號稱「青鳥行動」，活動迸發了公民團體對藍白立委「濫用立法權力」、「沒收討論」的憤怒，成為大罷免導火線。

此外，2025年中央政府總預算案的大幅刪減再度加劇了民意反彈，藍白刪減高達2075億元的總預算，創下歷史新高。此舉遭民進黨視為阻礙政府運作，甚至可能危害國家安全，卓榮泰內閣團隊更多次下鄉宣講，在總預算議題上增添柴火，進一步強化了大罷免的正當性。

門檻下修讓罷免可行性更高

根據《公職人員選舉罷免法》規定，公職人員的罷免案可由原選舉區的「選舉人」向選舉委員會提出，且需經三大階段：

第一階段「提議」。提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。

第二階段「連署」，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，若連署人數不足，領銜人須於10日內補提，並以一次為限；若屆期人數依然不足，則罷免案不成立。

第三階段「投票」，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。

特別的是，此次罷免規模與強度，與2016年《公職人員選舉罷免法》修訂有直接關係。該修法大幅降低罷免門檻，將通過標準改為「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，使得罷免案的提出和通過變得更為可行 。

國民黨反制無力

面對這波來勢洶洶的「大罷免潮」，國民黨先是採「以罷制罷」策略，但相較罷團遍地開花，國民黨則是發動「精準罷免」，黨主席朱立倫也曾點名罷免民進黨原住民立委伍麗華與陳瑩，試圖以此策略來反制「罷藍」浪潮，營造一種「恐怖平衡」。再者國民黨青年軍也針對仇恨值較高的北市綠委吳思瑤與吳沛憶啟動罷免提議連署，怎奈過程中除涉及幽靈連署爭議，罷雙吳領銜人與召集人都被約談，最後還發生罷吳思瑤領銜人張克晉中途退出，風波不斷，也註定了前途多舛。

黨中央以罷制罷策略，雖交出15名綠委罷免案一階連署提議名單，但接踵而來卻是各地黨部都傳出幽靈連署與偽造個資問題，檢調大舉搜索國民黨各縣市黨部，還約談上百名黨工或志工，就連北市黨部主委黃呂錦茹都被羈押，最後還被起訴。

為了衝刺15位綠委罷免案能挺進二階，主席朱立倫4月28日召開記者會下達動員令，他表示，已要求所有黨籍民代全力協助所有罷綠選區第二階段連署，也會將這次二階連署結果列入考核並公告。他強調，賴清德就職週年五月二十日開始，除國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，要全面發動各式罷免賴清德運動。但是這波行動卻是雷聲大雨點小，如今520已過，國民黨並未提出罷免賴清德的任何提案。

大罷免進展

本屆立委在2月1日正式就職滿1年、符合可對其提出罷免案之資格，多個罷免團體選在2月3日赴中選會遞交罷免第1階段提議書。迄2月19日為止，共計64件罷免案，其中54案為立委罷免案，1案為目前已遭停職的新竹市長高虹安之縣市長罷免案，另8案則為縣市議員罷免案。

根據中選會4月公布數據，共計59案通過第1階段罷免提議，其中包含34名國民黨立委、15名民進黨立委、1名無黨籍立委、8名縣市議員與1名市長。

雖有35件泛藍立委罷免案進入二階連署，但到截止日，只有31件連署達標完成送件、4件宣告失敗；另外，15件罷綠委案則有13件分別因領銜人未到場與連署不足，宣告失敗，僅剩2件還未揭曉 ，目前藍綠罷免案二階達標數為31比0。

▼31名藍委罷免案第二階段達標。（圖／記者郭運興製圖）

▼15位綠委罷免案二階截止日。（圖／記者郭運興製圖）

過程中的爭議與挑戰

「大罷免」在推進過程中，隨之而來的是法律爭議、政治攻防和社會質疑，這些因素顯示了罷免的複雜性。例如國民黨在罷免連署過程，出現幽靈連署、個資盜用爭議，最終遭到檢方偵辦，國民黨從南到北多處黨部遭到大搜索，這些事件導致在野黨質疑檢調有選擇性辦案之嫌，司法成為執政者手中的利刃，專挑異己下手，然而面對罷免藍委的「假、錯、偽」超過數萬件，司法檢調卻選擇視而不見！

此外，這種大規模行動導致連署書數量龐大，查對工作複雜，因此查對程序和標準也引發爭議。部分罷免團體不滿地方選委會，批評查對連署過程「刻意刁難」，例如馬文君罷免案就遭南投選委會剔除數千份連署書，中選會因此啟動調查。

更嚴重的是，大罷免對台灣社會的對立與政治極化產生影響，罷免在某種程度上是「投仇恨票」，使得選民對被罷免對象的負面情緒加劇，但也加深了社會對立，國民黨主席朱立倫更多次批評大罷免行動是民進黨側翼的政治操弄，只為「製造社會對立，傷害台灣民主」。

對台灣政局的深遠影響

罷免推動者的主要目標是改變立法院的權力結構，目前，國民黨擁有54席（含2席無黨籍），民進黨為51席，若罷免行動成功，民進黨又在補選中取代至少6名國民黨立委，將取得單獨過半的57席，成為國會最大黨，直接扭轉「朝小野大」困境，緩解行政立法僵局。民進黨企圖透過罷免翻轉國會，此一司馬昭之心，被在野黨批判是選輸想翻桌，一旦讓其野心得逞，民進黨將成一黨獨大，台灣政治將缺乏監督制衡力量。

再者，可以預測，罷免也將牽動2026年地方選舉及政治版圖，這場行動迫使各政黨在非選舉年保持高度動員，投入大量資源進行罷免與反罷免，從中鍛鍊地方組織動員能力，更能檢視民代在各選區的民意基礎。雖然如此政治動員將消耗大量資源和能量，但也在為2026年地方選舉提前鋪陳，影響各政黨佈局，無論最終罷免成功與否，都將成為各政黨評估在特定選區實力的重要指標。

最後，罷免案往往是仇恨的動員，這可能加劇社會分裂和政治對立，使得台灣政治尋求共識和妥協變得更加困難。一旦此次大罷免大成功，未來四年一次的國會改選將不具任何意義，國會議員在任滿一年後，隨時都有被罷免的可能，當罷免成為常態，台灣政局將永無寧日。

結論

大罷免將是意義重大的公民行動，規模之廣、涉及人數之多，是政治史前所未見，更可視為是公民社會對藍白陣營的直接回應。然而，推進過程也伴隨著連署書偽造、司法調查、政黨激烈攻防等爭議，凸顯了罷免實際操作的複雜性，以及在高度政治極化環境下，民主機制可能被利用的潛在風險。

此次罷免的結果，將對台灣未來的政治走向產生深遠影響，可能使「國會生態重塑」，但同時也加劇了藍綠對立，使得政黨間合作更加困難。罷免也強化了公民的政治參與意識和動員能力，但社會也需反思如何避免成為無休止的政治鬥爭，耗費社會資源。

▼大罷免熱潮興起，罷團對這場公民活動充滿期待。（圖／翻攝邱志偉臉書）