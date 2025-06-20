　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘預言726罷免投票成真　藍轟中選會「丟臉」：民主最大醜聞

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

中選會今（20日）公布首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委、新竹市長高虹安罷免案成案，前述的罷免案定於114年7月26日（星期六）舉行投票。然而這樣的時間，與民進黨團總召柯建銘日前預言的時間一模一樣，對此，國民黨指出，中選會公布的資訊，坐實台灣民主醜聞，台灣的獨立機關從憲法法庭、NCC到中選會，通通變成民進黨的附隨組織，有夠失格丟臉。

國民黨指出，還沒開會就有宣傳車在街上跑來跑去，中選會果真是獨裁政黨的工具。國民黨會全力守護所有的黨籍立委與台灣得來不易的民主，歷次民調都顯示，主流民意不認同所謂的大罷免，國民黨呼籲台灣民眾一起反綠共戰獨裁，票投不同意，台灣大勝利。

「中選會新聞稿發佈了！坐實台灣民主醜聞！」，國民黨副發言人康晉瑜也說，怎麼這麼剛好？柯建銘、罷團都猜對？還能預先做好文宣，台灣的獨立機關從憲法法庭、NCC到中選會，通通變成民進黨的附隨組織，有夠失格丟臉。

康晉瑜強調，保護台灣的民主要靠大家出來投下「不同意罷免」， 既然日期已訂，國民黨接下來會全力協助守護每一席藍營立委，絕對不讓民進黨府、院、黨三位一體、欺壓在野的陽謀得逞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」慘死
4月薪資統計出爐！第一名不是工程師、醫師　月薪平均破6位數
酸中選會淪柯建銘小弟　黃國昌：726出門對賴清德投不信任票
柯建銘開示726投票成真　中選會說明日期選擇理由
資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7／26你有放到罷免投票假嗎？中選區公告選區名單　一次看

罷免726投票！　北市5藍委喊：投下「不同意」中華民國民主大成功

24藍委罷免案7/26投票　藍黨團：中華民國選舉罷免史上最黑暗的一天

酸中選會淪柯建銘小弟　黃國昌：726出門對賴清德投不信任票

罷免成案！桃園6藍委聯合聲明　籲：7/26決戰日團結再贏一次

柯建銘開示726投票成真　中選會說明日期選擇理由

懶人包／24藍委罷免案726投票！　一文看懂星星之火如何燎原

726罷免投票！新北隊區域聯防開戰　5藍委：我們不能再沉默

柯建銘預言726罷免投票成真　藍轟中選會「丟臉」：民主最大醜聞

大罷免首波24位藍委名單出爐　罷團：罷免就是公民糾錯的力量

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

7／26你有放到罷免投票假嗎？中選區公告選區名單　一次看

罷免726投票！　北市5藍委喊：投下「不同意」中華民國民主大成功

24藍委罷免案7/26投票　藍黨團：中華民國選舉罷免史上最黑暗的一天

酸中選會淪柯建銘小弟　黃國昌：726出門對賴清德投不信任票

罷免成案！桃園6藍委聯合聲明　籲：7/26決戰日團結再贏一次

柯建銘開示726投票成真　中選會說明日期選擇理由

懶人包／24藍委罷免案726投票！　一文看懂星星之火如何燎原

726罷免投票！新北隊區域聯防開戰　5藍委：我們不能再沉默

柯建銘預言726罷免投票成真　藍轟中選會「丟臉」：民主最大醜聞

大罷免首波24位藍委名單出爐　罷團：罷免就是公民糾錯的力量

柯有倫林芯儀同場操肌　白冰冰受不了全摸了

7／26你有放到罷免投票假嗎？中選區公告選區名單　一次看

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

「夏至」5生肖爆紅！6月底前命運急拉升　屬狗財運、貴人運皆旺

新房還沒入住「整間被屎水浸泡」　陸屋主一看崩潰：無法接受

潮州副所長陳冠霖考取中警大刑事系　「灰熊強」獲榜眼

台中死亡車禍！騎士壓斑馬線「超級鬼切」遭撞死　第一視角曝光

罷免726投票！　北市5藍委喊：投下「不同意」中華民國民主大成功

吳君如女兒考上「年收18人美國名校」！　她感動喊：比中六合彩還難

2天闖3次！中國海警又進金門海域　海巡併航廣播驅離

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

政治熱門新聞

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

快訊／數量翻倍！50共機出海擾台　46架次逾越海峽中線「四面環台」

偵訊音檔事件連環爆破藍白　張啓楷反嗆綠營：中計了！蠢到爆

肉搏戰登場！　中選會審定24位藍委、高虹安罷免成案

快訊／駐以色列使館撤僑畫面曝　直擊鐵穹系統攔下伊朗飛彈

爆監察院判「英系立委父子」違法　徐巧芯：但回函竟是密件無法公開

快訊／大罷免726投票！　首波24藍委、高虹安罷免投票日期出爐

新北捷運擴大徵才！AI職缺上看7.5萬元　零經驗也能投

中正紀念堂轉型正義　將成為「民主教育園區」

中火罰單被撤　法院認違法！環境部回應

柯建銘預言726罷免投票成真　藍轟中選會「丟臉」：民主最大醜聞

接曹興誠辯論戰帖！　徐巧芯提6地點：「6選1」還選不出就是嘴砲

新北台中新竹5藍委罷免案未達二階門檻　台中3人不足逾2000份

24藍委罷免成案！　桃園6藍委喊：撥亂反正拒絕選輸翻桌的政治惡鬥

更多熱門

相關新聞

大罷免首波24位藍委名單出爐　罷團：罷免就是公民糾錯的力量

大罷免首波24位藍委名單出爐　罷團：罷免就是公民糾錯的力量

中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委成案。對此，各罷團也紛紛啟動三階宣傳步伐。罷免廖先翔團隊指出，這是一場由公民主動發起、由民意推動的罷免行動，用行動證明，立委不是選上就可以高枕無憂。罷免傅崐萁團隊則表示，共有超過三萬五千名以上花蓮公民站出來進行提議、連署在這個歷史與關鍵的時刻。

轟執政者推動大惡罷！　黃建賓「投不同意」：阻止惡罷每年騷擾台東

轟執政者推動大惡罷！　黃建賓「投不同意」：阻止惡罷每年騷擾台東

24藍委罷免成案！　桃園6藍委喊：撥亂反正拒絕選輸翻桌的政治惡鬥

24藍委罷免成案！　桃園6藍委喊：撥亂反正拒絕選輸翻桌的政治惡鬥

24藍委罷免案關鍵數字解碼！　份數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

24藍委罷免案關鍵數字解碼！　份數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

快訊／大罷免726投票！　首波24藍委、高虹安罷免投票日期出爐

快訊／大罷免726投票！　首波24藍委、高虹安罷免投票日期出爐

關鍵字：

柯建銘726大罷免中選會

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面