柯建銘預言726罷免投票成真　藍轟中選會「丟臉」：民主最大醜聞

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會今（20日）公布首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委、新竹市長高虹安罷免案成案，前述的罷免案定於114年7月26日（星期六）舉行投票。然而這樣的時間，與民進黨團總召柯建銘日前預言的時間一模一樣，對此，國民黨指出，中選會公布的資訊，坐實台灣民主醜聞，台灣的獨立機關從憲法法庭、NCC到中選會，通通變成民進黨的附隨組織，有夠失格丟臉。

國民黨指出，還沒開會就有宣傳車在街上跑來跑去，中選會果真是獨裁政黨的工具。國民黨會全力守護所有的黨籍立委與台灣得來不易的民主，歷次民調都顯示，主流民意不認同所謂的大罷免，國民黨呼籲台灣民眾一起反綠共戰獨裁，票投不同意，台灣大勝利。

「中選會新聞稿發佈了！坐實台灣民主醜聞！」，國民黨副發言人康晉瑜也說，怎麼這麼剛好？柯建銘、罷團都猜對？還能預先做好文宣，台灣的獨立機關從憲法法庭、NCC到中選會，通通變成民進黨的附隨組織，有夠失格丟臉。

康晉瑜強調，保護台灣的民主要靠大家出來投下「不同意罷免」， 既然日期已訂，國民黨接下來會全力協助守護每一席藍營立委，絕對不讓民進黨府、院、黨三位一體、欺壓在野的陽謀得逞。