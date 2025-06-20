柯建銘開示726投票成真　中選會說明日期選擇理由

▲中選會公佈罷免案。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共有24案藍委與新竹市長高虹安，皆宣告成案，投票日訂在7月26日舉行。針對外界質疑民進黨團總召柯建銘「開示」成真，中選會說明，8月2、3日須進行823公投投票權人名冊編造等事宜，不適合辦理投票，從而決定7月26日為投票日。

中選會表示，考量國家社會允應盡早及時安定，依法律明定，公職罷免案本應於正式宣告成案後20日起60天內舉行投票，衡酌其他因素併為考量，中選會委員會依法決議，訂7月26日為今年首波公職罷免案之投票日。

針對日期的選擇，中選會說明，8月3日之所以無法訂為投票日，因當日雖無國考，但8月23日已有編號第21案全國性公投辦理在即，全國各地多數戶政事務所依法令所定，仍須於8月1日到8月3日進行823投票權人名冊編造事宜，並於當日再做最後確認。

中選會說，徵詢各地意見後，確有地方戶政人員屬當地選務主力之事，例如有些地方投開票所核對投票權人名冊的發票管理員或是主任管理員等，是由不少戶政人員擔綱。因此，如將投票日定於8月3日，或是安排於8月2日辦理投票，都會造成選務無法有效運轉情事，因此8月2、3日並不適合辦理投票。

再者，中選會說，法律已明定公職罷免案應於正式宣告成案後20日起60天內舉行投票，然7月26日、8月2日皆有國家考試，考生人數也相當。盡管7月26日考區分散，8月2日考區卻是高度集中於台北考區（因司法特考等考試的台北考區就是北北基桃竹等各市縣考生為主，且台中考區也都有罷免案，受影響之選區規模與罷免案投票人數反而最多），7月26日、8月2日兩者間自須衡量輕重，並就適法性、可行性與國家社會安定之提早安定等等各項因素予以綜合考量，從而決定7月26日為投票日。