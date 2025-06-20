24藍委罷免案7/26投票　藍黨團：中華民國選舉罷免史上最黑暗的一天

▲國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會今（20日）宣告24藍委罷免成案，拍定將於7月26日投票。國民黨團不滿直轟，中華民國史上最醜陋、最反民主、最司法濫權的「大惡罷」，今天是中華民國選舉罷免史上最黑暗不堪的一天，今日中選會的決議，只印證了一件事，「大惡罷劇本早已寫好」，中選會唾面自乾，甘為鷹犬。

國民黨團指出，民進黨立院黨團總召柯建銘，早早「預告」罷免投票日為7月26日，而今天中選會完全配合演出。這不是獨立機關的自我作賤，又是什麼？

國民黨團說明，現在再多的不滿、氣憤、抗議，都無法阻止中選會、民進黨、賴清德、卓榮泰、柯建銘、吳思瑤為所欲為、毀憲亂政，罷團如同民進黨另一個殺害台灣民主的代言人、劊子手，而放縱這些人胡作非為的，就是當今的司法檢調，打壓異己欺壓百姓。這已不是台灣人想看見的民主台灣，這是獨裁者恣意妄為、充滿權力、金錢、權位交換的黑暗台灣。

國民黨團喊話，為了捍衛民主，反對民進黨一黨獨大，繼續殘害台灣，國民黨團呼籲支持國民黨、支持民主法治、支持司法獨立、反對獨裁的民眾，為自己、為家人、為後代子孫站出來，出來投下「不同意罷免票」撥亂反正，台灣才有未來，中華民國的民主法治才能倖存，留下一線生機。

國民黨團說，「7月26日(星期六)，請出來投下「不同意罷免」神聖的一票，救台灣、救民主、救司法」。

