大罷免首波24位藍委名單出爐　罷團：罷免就是公民糾錯的力量

記者杜冠霖／台北報導

中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委成案。對此，各罷團也紛紛啟動三階宣傳步伐。罷免廖先翔團隊指出，這是一場由公民主動發起、由民意推動的罷免行動，用行動證明，立委不是選上就可以高枕無憂。罷免傅崐萁團隊則表示，共有超過三萬五千名以上花蓮公民站出來進行提議、連署在這個歷史與關鍵的時刻。

▲中選會公佈罷免案。（圖／記者陳煥丞攝）



新北罷免廖先翔志工團隊表示，今天中選會正式宣布，罷免廖先翔三階正式成案，並將於7月26日投票，大罷免終於成功邁入下一個階段，而國民黨立委廖先翔將面對人民的審判，這是一場由公民主動發起、由民意推動的罷免行動，我們用行動證明，立委不是選上就可以高枕無憂！

罷團指出，我們罷免他，並不是因為政黨對立，而是因為他的言行早已違背公共利益，傷害台灣民主制度，不願意回應公民的質疑。我們堅信，人民的眼睛是雪亮的，罷免就是公民糾錯的力量。

罷團表示，今天的公告只是一個過程，距離我們的目標還有一哩路，相信七星區選民會以雪亮的眼睛，看清楚不適任的立委，在7月26日作出明智的選擇，讓七星選區成為台灣最閃耀的七顆星。

罷免傅崐萁團隊表示，經過漫長的等待與盼望，終於微光花蓮拔傅行動-罷免傅崐萁一案正式成案歷經數個月在無數個白天與夜晚，在寒風中、烈日下、大雨中的努力之下終於花蓮公民一同走到了罷免的第三階段-公民行使投票的這個關鍵時刻。

罷團指出，感謝第一階段與第二階段參與提議、連署行動之中的每一位花蓮公民，經過微光花蓮統計共有超過三萬五千名以上花蓮公民站出來進行提議、連署在這個歷史與關鍵的時刻。

罷團強調，接下來第三階段行動中微光花蓮要邀請所有花蓮公民一起參與罷免行動罷免：是以公民立場出發，不是因為仇恨、不是為對立而發起的行動。罷免：是公民行使憲法保障公民監督的權利，進而罷免不適任的民代。罷免：是因為公民期盼透過實際行動，讓國家可以更安定、更完整。罷免：是因為愛，希望這個國家保持應有民主與自由。罷免：是因為愛，期盼留給家人與下一代一個更好的國家。

罷團表示，微光花蓮將持續深入到花蓮各個角落，宣揚推動罷免傅崐萁的理念微光花蓮更期待花蓮公民接下來：人人有事做，一起勇敢站出來，要請花蓮公民從你身邊最親近的人開始說明，為什麼要罷免傅崐萁？告訴也鼓勵他罷免投票日這一天，走進投票所投下：同意罷免。