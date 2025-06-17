快訊／不是為「停火協議」趕回華府　川普：事情比那大多了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）16日提前離開在加拿大舉行的G7峰會，緊急返回華府。法國總統馬克宏形容，川普提早離開代表著以色列、伊朗停火協議的積極進展；不過，川普稍早發文指出，他返美並非為了停火協議，「事情比那大多了。」

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，馬克宏（Emmanuel Macron）錯誤地宣稱他離開G7峰會，是為了返回華府處理以色列與伊朗之間的停火協議。

川普指出，「他（馬克宏）根本不知道我此刻為何前往華盛頓，但可以肯定的是，這跟停火一點關係都沒有，事情比那大多了。不管是有意還是無意，馬克宏總是搞錯。敬請期待（後續）！」

馬克宏稍早在峰會中透露，川普提出一項以色列與伊朗間的停火協議，「確實有一項會晤與交換意見的提案，以達成停火並展開更廣泛的協商，但得看雙方是否遵守。」

馬斯克形容，川普提早離開G7峰會是積極進展，「我認為現在需要重啟談判，平民需要被保護。」他也補充，他並不相信情勢會在未來幾小時內發生變化，「但既然美國保證他們會達成停火，且他們可向以色列施壓，那麼可能就會有變化。」

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