快訊／川普：我必須立刻趕回華府　「這可不是小事」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中東情勢持續惡化之際，美國總統川普（Donald Trump）16日提前離開在加拿大舉行的七大工業國（G7）高峰會，緊急返回華府，處理當前「極其重要」的事務。他強調，局勢已到了他必須親自坐鎮的時刻，「我得盡快回去，這是大事！」

根據CNN報導，川普在受訪時直言．「我得回去了，非常重要的事。」但他也不忘讚賞本次G7峰會的主辦人、加拿大總理卡尼（Mark Carney），「他是很棒的主辦人，做得非常好。」

川普接著語氣一轉表示，「但你們大概也看到我看到的情況。我得盡快回去。」

白宮稍早已證實川普將於當地時間16日晚間離開加拿大，比原定行程提早一天返美。

對於這項行程異動，川普說得十分直接，「我必須提前回去，原因很明顯。他們都理解，這可不是小事，這是很大的事。」

稍早《福斯新聞》消息指出，川普已要求國家安全委員會（National Security Council）在白宮戰情室做好準備。

此外，國防部長赫格塞斯16日透過社群平台X宣布，已下令增派中東軍力，「保護美國部隊是我們的首要任務，這些部署旨在強化我們在中東地區的防禦態勢。」